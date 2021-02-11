本周FOCUS．家家有禮：遊花燈老街 走進古裝照相館

佔地4000平方呎的「迎福園遊會」，集齊古代街道場景及年宵市集，除了有大紅花燈老街、小橋流水荷花池及桃花樹，還展示了不同款式的漢服，由導賞員介紹服飾種類、特色及歷史背景，好像看一本活脫的歷史書呢！

園遊會更設有「AR虛擬漢服照相館」，讓大家透過手機應用程式或場內平板電腦體驗穿漢服的樂趣。除了虛擬漢服體驗，2月6及7日Olympian Kids會員於手機應用程式以點數換領預約證，更可參加漢服體驗日及專業拍攝服務，有專業造型師為大家設計髮型，並由專業攝影師操刀拍攝。此外，即日起S+ REWARDS會員亦可以點數積分換領「迎福園遊會」特別版精品，包括「漢服紙公仔換裝套裝」及「漢服造型磁石貼套裝」。

◆INFO

迎福園遊會

日期：即日至2月28日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：奧海城2期主題中庭

查詢：2740 4108

■送福氣滿門利市封及迎春接福利市袋

奧海城送出「福氣滿門利市封」及「迎春接福利市袋」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第331期]