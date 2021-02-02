家家有禮：東瀛「神明」駕到 抗疫消災

海中神明アマビエAMABIE專程從日本飛到香港，與大家一同過新年！日本文化當中，新年一向是最受重視的節日之一，而喜歡食玩買的AMABIE，今年會與OP Mall海之戀商場聯手為大家帶來一連串賀年活動及應節擺設，祝福大家好運連連、疫症退散。大家不但可以在全新佈置的紅粉菲菲許願樹下祈福，更可與「抗疫消災」的好運吉祥物AMABIE合照selfie，與親朋好友分享暖心祝福。

而新一輪的「日韓為食買物祭」引入了更多商戶，讓大家可以嘗盡OP Mall內的各種美食，即使身在香港也像身在日韓，滿足大家的旅行癮！

◆INFO

「飛」一般日韓遊——新年篇

日期：即日至3月7日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：荃灣OP Mall海之戀商場中庭

查詢：3150 8138

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送AMABIE限定版精美口罩

OP Mall海之戀商場送出AMABIE限定版精美口罩予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份（口罩20個）。（圖2）

截止日期：2月9日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]