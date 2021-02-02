家家有禮：圓碌碌12生肖 「紅」運滾滾來

【明報專訊】圓碌碌，金銀滿屋！最圓最可愛的迪士尼TSUM TSUM角色化身12生肖，要跟大家拜個早年！TSUM TSUM米奇穿上當旺的牛牛服飾，與一班好友一邊舞醒獅，一邊扮演圓渾大吉，並去到朗豪坊「迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會」，齊齊整整祝賀大家吉星高照！