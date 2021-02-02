港童對閱讀課投入度 全球包尾

閱讀能力排名見危機

「比對上一次5年前的同一個研究，香港下跌了2位，失去榜首位置；香港小學生在文藝類文章的閱讀能力只排第8；閱讀尖子的人數比例亦兩屆停滯無增長，位列第7；在高層次閱讀能力（評價與綜合能力）和低層次閱讀能力（尋找資料與簡單推論能力）也不及俄羅斯、新加坡，香港分別只排行第5和第4，所謂不進則退，已經見到危機」。

不過，最令她擔心的，是香港學生的閱讀態度，徘徊在第三世界的水平！「只有 36%學生表示對閱讀有濃厚興趣，低於國際平均43%的水平，排名33；至於閱讀信心，亦只有36%學生表示對自己的閱讀能力有信心，低於國際平均45%的水平，排名41；更差的是閱讀課堂投入程度，香港只有34%學生自評為積極投入，遠低於國際平均60%的水平，全球包尾」。

應先培養態度、習慣 別只為應試

羅嘉怡認為，要避免繼續走下坡，先要改變大家對閱讀的看法，「不是只為了應付考試，而是反過來，先培養學生有良好的閱讀態度和習慣」。事實上，從PIRLS的研究結果反映，學生在「閱讀興趣」、「閱讀信心」和「對閱讀課堂的投入」的表現愈高，他們的閱讀成績表現便愈好，她說，彼此是存在因果關係的。

她又建議家校都要通過不同途徑，提升孩子的閱讀興趣，「除了學校，家長角色也很重要。父母平日可以多些跟小朋友『聊書』，拆解他們在閱讀時看不通的地方，或發掘書本背後想帶出的道理」，同時家長也要以身作則，建立閱讀習慣，營造家庭的閱讀氛圍。

[Happy PaMa 教得樂 第331期]