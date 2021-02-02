藝術展覽：穿插時空與展品交流

20世紀後半被視為瞬息萬變的時期，藝術成為不少藝術家記錄他們的個人經歷，或表達對世界和國家問題的理解的渠道。中東歐的地緣政治形勢亦孕育了不少舉足輕重的藝術家，同時發展出成熟的抽象、概念和幾何藝術。

「尋跡」中的作品探索時空概念，並試圖記錄、討論並追溯記憶的形成和解讀。每件作品皆為個人經歷中的零碎片段，卻又彷彿反映着更深遠的集體回憶。作品穿插於時空和地方，填補彼此的留白位置。身處於瞬息萬變的當代社會，記憶和文本的可靠度常被質疑，或許藝術可打開一扇窗，從窺探歷史和拼接碎片的過程中，展望未來的可能。

其中一件在Gold Ball展出的泰國當代藝術家Rirkrit Tiravanija創作互動作品Demain est la question（tomorrow is the question），藝術家強調人與周圍環境間的互動，乒乓球運動需要來回擊球，暗示個人、社會和文化之間的彼此交流。通過將視覺藝術、烹飪傳統、運動、表演和社交互動互相結合，鼓勵公眾參與藝術創作過程，展開對話及交流。

■「尋跡」展覽

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓

K11 Art & Cultural Centre 605 （Q Contemporary

Pop-up Gallery）及2樓Gold Ball

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至晚上10:00

註：因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準