3000年珍藏展 新春黃金盛宴 賞失傳工藝

歷年的考古發現顯示，人類早於公元前5000年已懂得開採黃金。無論是西方抑或亞洲古文明，均對黃金趨之若鶩。其璀璨外表，成為不少裝飾或禮祭器物的材料。夢蝶軒藏品收藏家盧茵茵指出，中國地區並非一開始便崇尚黃金。「相對美索不達米亞與古埃及，中國地區的史前文化尚玉，夏商周三代則尚青銅。」中國黃金製品的出現要到距今約4000至3000年前的青銅時代，相當於夏時期。「當時的黃金製品首見於西北方如甘肅、新疆一帶，中原地區較少，且多為小件如耳環指環等，使用不算普遍。」黃金文化，可以說是由歐亞草原、蒙古及喜瑪拉雅地區漸漸傳入中國。

古老錘鏨法 製成精巧立體造型

在公元前3000年左右，中國西部地區文明開始開採沉積於河流中的黃金，但古代中原地區在開採金礦和冶金方面並無重大突破，大部分當時流通的黃金器物來自西方，藉由「絲綢之路」傳至中國，而金工技術亦因此逐漸發展成熟，包括錘鍱與鏨刻、鑄造、金絲與纍絲、珠化工藝。L'École珠寶藝術學院與夢蝶軒合作舉辦的「黃金的藝術：三千年華夏珍藏展」便按照這4種工藝，梳理金飾背後的技藝和文化。

每件展品也金碧輝煌，「金飾除了展示工藝，也顯示不同文化」，盧茵茵說。錘鍱與鏨刻是歷史最悠久的金屬加工工藝。錘即錘打，鍱是將金屬錘打成薄片的意思，商及西周時期的金器大多是直接錘製而成；金器錘鍱成形後加刻紋飾，即鏨刻。錘鍱與鏨刻組合起來的錘鏨法，可製成精巧的立體造型。

展品中一件以裝飾動物紋樣的金器，金冠冠沿前高後低，通過4道金帶與枕形的冠頂相連。「很多人會留意造工更細緻的黃金製品，但早期的金器其實同樣有趣。細心看會發現金冠前部正中為一長角羊頭，以此為中心兩邊的紋飾對稱展開，依次為鷹、蛇、鹿、虎。冠頂飾有4隻臥鹿紋類。此動物紋金冠來自公元前4至3世紀，這種冠飾是匈奴貴族身分的象徵，配合織物佩戴。」

縫綴金片成狼紋頸圈

她另一件推介的藏品是狼紋金頸圈，頸圈並沒有以金條作為骨幹，而是將一塊塊錘鍱成凸起圓泡紋的金片對折剪開後扭彎，再以金線將對折處縫合，將金片當作織物或皮革處理。「從正面可以看到整齊的走線，背面則見到糾纏的針腳。草原地區經常縫製皮革，但縫綴金片卻少見。中央的狼牌飾並非連為一體，穿脫時可輕輕拉開。頸圈後方幼窄的地方有一金塊加固，證明頸圈曾在日常穿脫，對這部分的金屬造成勞損。我們用X光拍攝頸圈，觀察到在金片下，還有一塊更小的金片包裹在原有的凸泡上，有反覆修補的痕迹，也是頸圈曾長久使用的證明。」正中對向的狼牌飾是用兩片錘鍱成形的金片合成，然後套入項圈兩端，再用金線縫固。盧茵茵解釋，狼牌飾是公元前4至3世紀在西北草原文化常見的紋飾，凸泡紋則是歐亞大草原的流行圖飾。

「這兩件金器同樣來自西域游牧民族，同一時期的中原地區金製品則相對細小，因為當時黃金仍未流行，而不同地域也有不同的設計取向。」以商周時期為例，北方以製作冠飾、頸飾、耳飾、簪、腰帶及劍鞘等為主，多為錘鍱，模製成形。在中原、長江流域至西南地區，黃金多被加工成金箔、金片和金絲，以包、貼、嵌、鎏金等方式作為玉、青銅、銀、木器等的表面附飾。東周時代多使用鑄造法製作小型金器，將金屬加熱成液態後倒入預先製好的模具中，待其冷卻凝固成器，鑄造法在當時非常普及，相信是受到當時青銅製造業的工藝傳統影響。盧茵茵說：「黃金的延展性高，展出的作品雖然有些大如頭冠，或細如戒指，但重量可能相差無幾。」

秦漢以後，原本多見於北方的纍絲、珠化工藝慢慢在中原流傳，漢朝女性喜歡將金珠、玻璃珠、金鑄小動物等飾品穿連成頸鏈，至唐代金器或金飾銀器極盛，成為貴族日常衣飾及飲食和宗教器具，後來的朝代亦沿襲。「在唐代或之前的金器，常有點異域民族風情（受外族的金飾文化影響），到唐朝以後金器造型才變得漢化，例如宋代以後流行纍絲技法，多龍鳳、花鳥裝飾。」另外在唐朝之前，漢人甚少佩戴耳環，可能是受契丹影響，宋代女性才開始穿耳帶環。

珠化技術打造0.05毫米金珠

金絲法是借由黃金的延展性能而製成絲狀，其中的扭絲法將長金條捲扭，讓它自然盤繞出圓柱體。金絲製成後，又演化出各種裝飾技法，纍絲是其中最重要一種。纍絲是指將金絲掐揑出各種形狀，堆纍成平面或立體的造型後焊接固定。珠化則是指將金屬製成細珠，並焊接在器物上。製珠時會利用液態黃金的表面張力讓其自然成珠的原理，通過潑珠法、吸珠法等製成珠狀，再焊接在其他黃金表面。

一枚12至14世紀製成的花卉瓜果紋金簪上，便可以看到此兩種技法，金簪上以多條金絲勾勒成花卉圖案，邊緣再以金珠緄邊。另一枚明代製作的蝙蝠趕珠龍金束髻冠同樣以纍絲製成，頂部呈半球形，有6道樑，底部呈扁平的圓領，後部為雙立翼環形飾。頂部和底部以金片相連，並飾以金片和金絲製成的蝙蝠和蓮花形飾。髻罩鏨刻連珠和卷雲紋，底部雙翼用金絲編成，並綴以金珠。

「不同的黃金工藝一直發展和流傳，但其中的珠化技術卻已經失傳。部分展品上那些直徑只有0.05毫米的金珠，今時今日我們都做不到。」盧茵茵說。趁農曆新年後欣賞這些展品，除了能沾沾旺氣，也讓人讚歎前人智慧。

■黃金的藝術：三千年華夏珍藏展

地址：L'École珠寶藝術學院亞太區分校

九龍尖沙嘴梳士巴利道18號

K11 MUSEA 510A室

費用：免費入場

查詢：bit.ly/2MDO34X

註：展覽參照康文署轄下博物館的展覽安排，展期及開放時間可留意官方網站更新。場內提供免費導賞團時段，備粵語、英語及普通話選擇，可在網上預先登記

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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