小心「洗邋遢」 平安通暢迎牛年

即將逝去的庚子年真是奇怪。記憶中，它好像非常緩慢。每一天都使人窒息，時而痛心、時而悲憤、時而沉鬱；總之就是：不好過，甚至是難過。但是，突然抬頭，它竟然已在倒數。飛快的速度，不着痕迹。未及眨眼，已到尾聲。因此，它或者是極度急速。還未察覺下，已消失得好像從來沒有存在過。

不過，存在與否，我決定暫且不去追究。因為與其讓自己陷於難過與渾噩之中，不如打醒精神，活在當下，不要被過往的不快困着，要盡己所能，過正常生活，守住本心，好好過日子。正所謂：「應無所住而生其心」。迎來的辛丑年，究竟有什麼願望呢？我希望大家都能平安、暢順。

年廿八 長者跌倒高危

記憶所及，曾有不少長輩都會在年尾，因「年廿八，洗邋遢」而出事。一個年長朋友就曾因為在農曆年尾堅持要親自抹灶君神位，企上高櫈後失去平衡而折斷股骨頸。雖然動過了手術，但自此行動大不如前。另外有名病人亦於年前遇上差不多的意外，他爬上木梯抹書架，但抹完上格之後，竟然忘記自己是站在木梯之上，雙腳打橫踏出，結果連人帶梯倒下來。因此每到農曆年尾，醫院都會接觸到不少意外跌倒的傷者。年長者如我輩，當到人生下半場時，便應特別注重安全，慎防意外跌倒。

跌倒其實關乎內在及外在兩個因素。如果多加留意，風險可大大降低。平衡力是一個頗複雜的生理反應，最少涉及3個身體感覺器官。我們要透過視力、內耳平衡系統和下肢體位感知系統的協調，才能把信息傳至腦部。然後，再由後腦發號收縮平衡的指令給大小肌肉，重心才能得以平衡，不至跌倒。不過這個主導平衡神經的系統，到了50歲後便會逐漸退化；用作協助身體反應的核心肌肉亦會陸續流失，重心擺動幅度會增加。因此，人老了就會企不穩。80歲長者有時連突然站起來都會失去平衡。踏進人生下半場，加強下肢肌肉訓練及一些如太極及健康舞的鍛煉，都可以提升平衡能力，減低跌倒風險。

不過，跌倒除了關乎生理因素之外，亦涉及一些個人因素。患有神經系統毛病如：腦中風、柏金遜症、心臟病、血壓不穩定、心律不正常、糖尿病、下肢關節毛病、視力衰退等，都會引致跌倒的危機。當然，服食減弱意識的藥物如安眠藥和鎮靜劑等亦是重要原因。因此，控制及治療疾病十分重要。我們應該定期檢查身體，由家庭醫生適切跟進病况，提升身體健康的質素。

加裝防跌設施 免墮家居陷阱

另外一個跌倒因素是外在的。調查發現：超過百分之三十的長者是因意外而跌倒，家居意外更是常見。熟悉的家居環境如睡房、廁所、浴缸、廚房都可以危機四伏。不少長者在濕滑的廁所或廚房地板上滑倒，有些更被門前小型地蓆、房間電線拖板、寵物貓狗絆倒。還有，睡牀也可出現意外；家母便曾試過夢中在睡牀滾下，幸好只是腰痛了幾天。至於爬高爬低、掛晾衣物、搬動家俬等活動更是高風險。因此，如果想做一個快樂不倒翁，我們應開始着手研究及檢視一下家居的防跌措施；例如是否需要更換防滑地板，改裝浴缸，於淋浴間或坐廁旁安裝扶手等。

除了家居環境之外，戶外也可能陷阱處處，例如：正在施工的道路、啟動的扶手電梯、光滑的雲石大堂、鋪疊不平的地台等。有朋友都是這樣跌傷：追巴士，在凹凸不平的路上一個不留神，在行駛的公共汽車上站不穩腳，在商場內行走而跌了一交，甚至在緩跑及行山時扭傷腳骨。所以，「出入平安」真的非常重要。我們一定要注意出行時候的安全，盡力減少意外。

大腸蠕動減慢 少飲水易便秘

除了平安之外，我還希望大家在新的一年能夠事事暢通，尤其要「大小通暢」。當了老人科醫生後，經常見到病人受着大小不暢之苦。「大」指的是大便。年紀一大，大腸蠕動便會減慢，大便習慣必然改變。如果因害怕尿頻而減少飲水的話，那麼便秘就會成為使我們不勝其煩的常客了。便秘對於認知障礙症患者及照顧者來說，更是苦上加苦。由於不懂表達，很多患者只有轉化痛楚到其他行為問題，困擾照顧者。因此，大便不通真是非同小可，嚴重影響生活質素，所以要關注自身的大便情况及長輩的大便習慣是否正常，並及早處理。

小便不暢 男女不能倖免

至於「小」，小便也。也是一個絕對不能小覷的課題，因為小便不通、小便失禁、小便赤痛、小便過頻隨時是大問題。女士到了更年期後，女性荷爾蒙減少，骨盆底肌肉開始鬆弛，導致控制小便的能力降低，引起壓力性小便失禁之苦。另外，由於女性尿道較短，而且當陰道退化而抗菌力減弱後，較容易患上尿道炎或膀胱感染。因此，小便不暢快確實是很多女士的困擾。

不過，千萬別以為小便不暢快只是女士專屬，男士可豁免。其實上天還是公平的，因為很多50歲後男士要面對前列腺肥大的問題。雖是男子漢也避不開以下問題：尿頻、夜尿頻繁、小便不順、前列腺增生，有時服用傷風止咳藥後，更可能導致前列腺增生，患者出現急性尿瀦留。無可否認，小便不暢往往是我輩的隱痛呢！

我想在此與大家拜個早年，祝願各位一切平安、事事暢通！

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com