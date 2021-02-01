肺腑之言：肥胖「條氣」易唔順

其實，就算本身沒有呼吸系統疾病，嚴重「中央肥胖」（central obesity），可以導致肺活量（vital capacity）減低，產生類似「限制性」肺病（restrictive lung disease）的情况，令患者呼吸系統和活動能力受損。大量脂肪積聚於胸腹，不但會影響胸壁和橫膈膜在呼吸過程中的暢順運作，還會增加這些肌肉組織在這個身體基本程序中的負荷，甚至會影響肺部邊陲氣泡組織的正常擴張。「肥胖肺換氣不足綜合症」（obesity hypoventilation syndrome） 是一個因肥胖而影響身體換氣功能的極端例子，引致日間的二氧化碳水平過高，甚至呼吸衰竭。除了減肥，很多病人需用「高低正氣壓呼吸機」協助呼吸。

此外，「睡眠窒息症」（sleep apnoea syndrome）與肥胖亦有很大關係，經常在超重一族診斷出來。除了打鼻鼾這個最明顯的徵狀，病者因為睡眠時氣道阻塞而產生晚間缺氧和睡眠質素欠佳，引致日間睏倦渴睡、記憶和專注能力減退，甚至增加患上血壓高和心腦血管疾病等的風險。如果「睡眠窒息症」不幸地與在年長煙民身上經常出現的「慢阻肺病」同時出現，病人缺氧情况加劇，會增加「肺動脈高壓」和其他潛在致命的心臟併發症風險。

染新冠致呼吸衰竭機率較大

儘管沒有醫學文獻證實肥胖會直接引致哮喘，但哮喘及其病徵似乎較常在肥胖的人發生，而且肥胖的哮喘患者在整體控制、急性病發率和對治療藥物反應，都較其他病人表現差。因此，尤其在寒冷和乾燥的天氣下，過重的哮喘患者必須更加留意自己的病况，有需要時及早求醫。

另外，與肥胖有關的「三高」，與心臟病有莫大關係，而心臟功能衰竭亦可引致喘嗚和呼吸困難等呼吸病徵。最後，不可忽略的是，新冠肺炎在肥胖患者身上會較嚴重和有更大機率引致呼吸衰竭等併發症。

所以，肥胖可以影響「條氣」，絕對沒有誇張。雖然現時疫情尚未紓緩，但大家都應保持適量運動。農曆新年將至，大家更應避免暴飲暴食，以免體重失控。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）