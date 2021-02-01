醫言有理：疫下「愛滋疫苗」要退讓？

在酒吧工作的志強今年30歲，近日發現頸部淋巴結日漸脹大，之後又有骨痛現象。「淋巴結活組織檢查」（lymph node biopsy）確診與「愛滋病病毒」（human immunodeficiency virus, HIV）及「人類疱疹八型病毒」（human herpes virus 8，HHV-8）關係密切的極高毒性「漿母細胞淋巴癌」（plasmablastic lymphoma）。志強的骨髓亦已受到癌細胞影響，驗血同時確診愛滋病病毒感染，情况嚴重。

襲擊免疫系統 患癌風險增

上世紀80年代初，愛滋病在美國首先被發現，多名男性同性戀者受影響，後來患者亦包括異性戀者，還有全球一大群曾經輸入美國血漿的「血友病」（haemophilia）患者。病毒最後命名為「人類免疫缺陷病毒」，主要襲擊人體免疫系統，殺死T淋巴細胞，令患者免疫力下降，大大增加受其他細菌病毒感染及患癌風險。愛滋病病毒經血液及體液傳播，包括精液及陰道分泌物，透過驗血液HIV病毒基因或抗體可以確診。

感染愛滋病病毒，初期病徵輕微，包括發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痛和關節痛等，一般持續約2星期。感染後，患者最初幾年大多沒明顯徵狀，但血液及其他體液仍具高傳染性，部分患者有淋巴結脹大現象。持續受到病毒的影響，病者可能出現其他病徵，包括發燒、胃痛、惡心、嘔吐、腹瀉和體重下降等。由於免疫力下降，患者易受感染，包括真菌（fungus）、結核菌（tuberculosis）、肺囊蟲（pneumocystis）、弓形蟲（toxoplasmosis）及疱疹病毒（herpes virus）等，影響肺、腦及眼等重要器官。扺抗力下降亦增加患癌機率，包括罕見淋巴腫瘤及皮膚癌。

治療愛滋病，宜用雞尾酒療法，即同時服用多種不同的抗愛滋病病毒藥物，避免出現抗藥病毒；可有效控制病情，維持病者免疫力。T淋巴細胞數量偏低，宜同時服用合適的預防感染藥物。患者有責任避免傳播病毒，包括及早接受檢測及治療、告訴性伴侶及用安全套；同時切勿共用剃刀和牙刷，忌共用針筒。

科學家努力數十年，研究預防「愛滋病病毒」疫苗，仍然未見成果。最近大家一窩蜂轉研「新冠病毒」疫苗，投入大量資源，估計「愛滋病病毒」疫苗還要再等一會，安全性行為仍是重點。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）