知多啲：同廈有確診 市民應主動盡早檢測

呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，封區要考慮區內流動人口，即不在區內居住，但在該區工作的人、攤檔、商戶等。這些人每日在區內出入，亦有感染風險，要認真考慮如何處理，是否同樣需要強制檢測。另外，曾到區內商店的顧客亦屬必然流動人口，由於流動度高，「日日都不同，其實永遠都追唔晒」，政府需要有明確勸喻，呼籲相關人士接受檢測。

「個案多，渠有無問題都易出事」

政府在佐敦封區時，有為南亞裔人士提供翻譯，梁子超認為「做得唔差」，但若可以找社區人士協助，更有助了解居民需要，如為有宗教信仰人士提供合適的食物。他強調，長遠要組織並動員社區力量，例如住客自發維持區內衛生，才可真正有助防疫。若封區可於24小時內完成，市民未必需要特別準備；建議市民一旦發現自己居住樓宇有確診個案，應盡早使用社區內的檢測服務，「當單位個案多，病毒量多，不論渠有沒有問題都易出事」。

香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達則認為，將來是否有必要加大封區力度，取決於第四波疫情走勢。如果感染率上升，可能需要更大範圍和更長時間的封鎖，同時需要從紀律部隊調配人手，改善個案追蹤能力，亦要提高檢測、隔離或檢疫的效率。「僅僅封鎖油麻地，並不意味着香港其他地區沒有病毒。每個人都必須繼續戴口罩，並保持社交距離。」第四波疫情持續多久很難預測，即使疫情受控，也可能會在社區再次突然爆發，現期望政府盡快獲得疫苗。

[健康]