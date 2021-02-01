專家：封區失先機低效 倡黑點增採樣車早攔截

封區封廈消息導致人心惶惶，截稿前，先後有佐敦、油麻地和北角被封區封廈，似乎將變成2021新常態。此舉能否有效控制疫情？市民如何應對？

參考不同地區的案例，要封區檢疫，主要是擔心區內有高流動、未能有效追蹤，又不願合作接受檢測的人，如非法勞工；呼吸系統科專科醫生梁子超舉例指，泰國曼谷附近水產市場去年12月出現大規模群組感染，大部分確診者為緬甸勞工，當地政府即時實施封鎖、宵禁及強制檢測。

封鎖須突擊 及早介入

梁子超指，新填地街的唐樓有很多劏房戶，個案集中，有理由懷疑該區的人流動度高，可能是傳播黑點；故若能在爆疫初期突擊封鎖新填地街並安排檢測，或可避免疫情在油尖旺區急速擴散，「如果可以及早介入，（病毒）沒有時間傳出去，現在散在各區就好難追」。

當病毒已在各區傳播，梁子超不諱言，「一區做到幾盡都好，其他區不斷傳播，就無辦法控制疫情」。 油尖旺區新增確診個案，只佔全港數字的一小部分，反映疫情已在香港擴散，只封一區做檢測對阻止病毒在其他社區傳播「起不到作用」。

早前佐敦封區，政府動員3000人，對居民、交通「有好多直接同間接成本」；而封區前油尖旺區不少大廈已完成強制檢測，找出不少陽性個案。「到了這階段，已做完核心檢測，係咪要封區？或擴大強檢範圍？」梁子超認為，以香港情况，應待確診數字清零後，再有社區爆發才封區檢測，才有效減低日後控制疫情爆發的成本。他補充，封鎖措施亦要突擊，若走漏風聲，「區民會刻意迴避」。

潛伏期長 封一兩日難切斷傳播鏈

另一方面，有人質疑封鎖時間太短，無助控制傳播。梁子超指，新冠病毒潛伏期可達14日或更長，單靠一兩日封區，只能確保留在「受限區域」內的人接受檢測，無法切斷傳播鏈或「小區清零」；「封一兩日都避不到潛伏期後再發病，一樣可將病毒帶出社區」。若要切斷傳播鏈，須將居民隔離，過了潛伏期後再重複檢測，防止假陰性出現。

隔離反覆檢測 防止假陰性

香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）表示，短暫封區目的是盡早識別確診患者，但感染者在潛伏期可能對PCR檢測呈陰性；因此，在「受限區域」解封後，病毒仍可能傳播給他人。惟鑑於該地區的感染率較低，此類病例不會太多。在接下來兩星期，須持續監控該區的傳播情况，以審視封區的效用。

「以我的理解，只要在一條街道或一組相連建築物中有大量案例，就會封區。這是為了快速識別無病徵的病毒攜帶者，並在感染他人之前隔離。但何時才是『right timing』，沒有定義。」薛達認為，延長封鎖時間，居民要反覆檢測，才可有效控制傳播。不過，這對居民可能帶來很多困難。就佐敦封區強制檢測，13人呈陽性，「只有0.17％的低感染率，盡快解除封鎖是正確，市民可以恢復正常工作」。

增檢測覆蓋率 盡早找出感染者

封區令市民焦慮，政府宜多解說決策標準，讓市民了解封區的安排，其間亦要提供基本物資，「政府要安排封鎖區內市民的需求，例如食物和基本必需品」。薛達又提醒市民不要驚慌，必須配合指示。

封區以外，梁子超建議可指定更多高感染風險區域為熱點，安排流動採樣車到該處提供強制及自願檢測，「即使有一宗個案都要強檢」 ；派出流動採樣車成本低、參與率高，「好似油麻地咁，一開始都做得幾好，搵到好多（個案）」，可增加檢測覆蓋率，盡早找出陽性個案。

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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