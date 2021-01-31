副刊

星期日生活

獨恒戲語：今敏的劃時代才華《千年女優》

【明報專訊】畢竟，距離《千年女優》於二○○一年首映將近二十年，什麼劇情都被討論過了，但還是先說明，下文多少會觸及細節的一二，如果你未看，而又打算看，還請小心閱讀本文。

上 / 下一篇新聞