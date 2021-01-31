周日話題：兩種生命政治——由鄭爽代孕醜聞說起

鄭爽被譽為中國「90後四小花旦」之一，名成利就，卻因為與丈夫張恒鬧離婚，感情瓜葛加上金錢糾紛，爆出二人在美國找代母產下兩名小孩。鄭爽及兩人的父母對話錄音更被泄露，在網上廣泛流傳，鄭爽及其父母被指打算棄養身在美國的兩名小孩，引起網民嘩然，就連官媒、共青團、廣電總局、贊助商等都一致譴責其劣德敗行，「三觀不正」，馬上封殺。「#鄭爽張恒孩子出生證明#」、「#鄭爽張恒父母錄音#」的話題，有達數以幾十億的閱讀量。

對藝人求真愈用力

愈易翻出假東西

鄭爽雖然也快近三十，但單看她在幕前演出的角色，及幕後的形象工程，主題離不開青春、可愛的少女，她演《悟空傳》裏的小仙女，演過名為《青春鬥》的青春都市劇等等。在我這位中年大叔眼中，她就是青春可愛，但得有點膩。明星所承載的意義與情感，總是比所有媒體上的表演加起還要多，她不只是電影電視裏的角色，還是一位現實中的人。但現實與表演之間的界線，可能連她自己有時也分不清楚，更何况是觀眾？對許多觀眾及粉絲來說，她代表某種純真的理想，又代表一位在真實世界裏存在、可以認同的對象，兩種「真」含意不同，但在吹捧起哄之中，無需或難以分得清楚，因為，這種「真」（authenticity）根本與新聞專業或歷史學家求的「真」是兩回事。但更弔詭的是，「求真」愈用力，愈容易翻出「假」的東西來。

翻出來的東西是什麼，其實觀眾粉絲不太在意，總之，藝人就是偽人，翻出來的不會是青春可愛，現實與人心總是複雜兼殘酷的。誰知道她們倆當初是真愛孩子，還是有錢了想弄點「人命」來玩一下？或是鄭爽真的不育要尋求科技幫忙？她與父母是真要棄養還是一時說喪氣話？她是否曾經想過爭撫養權？這些「真相」恐怕既無答案，別人家事我亦無興趣，倒是她們意外抖出來的其他真相更吸引我。

代孕是近年熱門的應用、生命科技倫理的話題，我只是之前沒想到，中國似乎已早在這些爭議的前沿。因為鄭爽一事，媒體也爆出不少中國代孕的故事，比鄭爽的更應得到公眾關注，例如數量相當驚人的底層女性進入地下代孕市場成為代母，而且，代孕不只是市場商業行為，還有赤裸的性暴力，代孕婦女有時甚至更成為貪官惡霸的權錢交易的工具等等。

異見可清除

生命政治實踐難禁

代孕的興起，令學界重新審視傅柯的「生命政治」（biopolitics）的說法。他指出，現代權力技術的核心之一，是確保、維持、配置及繁衍生命，把生命置放在秩序之中，所謂生命既指個體，也指向總體性的人口。而生命政治又與現代國家的規訓緊密相關，以中國為例，毛澤東時代對人口的動員，以戶口制度高度控制城鄉分佈；到了鄧小平手上，是城鄉人口大遷移及計劃生育。就連小至香港，要挽救政治危機，也搬出大灣區，想我們成為「大灣居民」；最近蘊釀禁止港人雙重國籍，說穿了，也是想更改動香港人口的組成結構。因為中共自上而下處置集體生命的經驗及手段豐富，令它可以用雷厲風行的方式對抗新冠肺炎，國內甚至稱為「休克式」防疫。封城、禁足、大規模強制檢測等，把疫情壓下來，好於全球推廣「中國模式」的抗疫成功經驗。特區政府的佐敦油麻地封區，也是跟着大陸尾巴學習的。

可是，如今生命政治已不再完全為中央化國家所壟斷，因為一種個人消費主導、新自由主義式的生命政治已在全球展開，代孕是其中一個重要例子，因為，生育是生命政治其中的一環，也是國家不容易完全控制之處。

中國人口老化，中央要放寬計劃生育，鼓勵人民生第二胎，可是，成效不彰。最近幾年元旦，我在大陸互聯網上看到有人對比1990年代以來元旦在上海出生的嬰兒數目，由一千多名跌至只有一百多名。國家可以嚴苛地限制人們生育，但要人多生孩子卻不那麼容易。中國並不那麼宜居，生活壓力也極大，誰想多生孩子？為什麼有錢沒錢都總想拿個外國護照、居留權？想生孩子又有能力的，可能跑到外國生製造一個外國而非中國公民。對小家庭、小市民來說，生養孩子是我們如何消費、投資，如何規劃家庭、人生及未來，關乎抵抗社會下流、維持階級地位或促進向上流動。養個娃，就是關乎人生家庭的長期風險投資，我猜，即使是愛國小粉紅，也不會放棄這種自由，唯國家是命。

專權如中共，可以清除異見，卻禁不住這些逸出國家控制的生命政治實踐。我這樣說，不是要歌頌新自由主義的生命政治，也不是要為鄭爽平反；她的道德對錯是一回事，這些行為的政治及文化性質是什麼又是另一回事。有關生育的醫學科技發達，如體外受精技術、試管胚胎等等，助長各種「生育實驗」，連中產階級也有能力一試，更何况億萬富豪？大家還記得嗎？與李家誠及徐子淇在生育上「競爭」的，不是李兆基的另一位兒子李家傑與媳婦，而是一家美國知名代孕母公司，李家傑光顧它後一次過生產了三胞胎！如今中國出產全球最多的億萬富豪，又能在全球流動，配置資產生兒育女，有關代孕的個人實驗故事及原因應該是多如牛毛，我不認為可以簡單下個簡單的道德判斷，例如有些國家禁止商業代孕，卻不禁止親友之間非商業性質幫忙代孕。鄭爽這事只怪她是名人，也怪我們少見多怪。

新自由主義保證你有消費自由，即有錢有能力的可以有更多自由，卻沒有保證你有道德正當性，甚至會製造更多更大的道德危機，尤其是國家政權總要牢牢抓住道德高地及權威。

生小孩管不住

也要在網絡上問吊

近年中國的網絡小粉紅、飯圈女孩引人注意，但中共的黨政機關及官媒在網絡上如何和應同樣重要，而且，也不只是狹義的民族主義議題。總的來說，網上娛樂大事是他們的主戰場，藝人的一舉一動只要稍有觸及道德、政治防線，必然官民齊心出動，網絡欺凌。涉及的不只是大陸以外的周子渝、何韻詩，還有趙薇、范冰冰等等；去年初，屬小眾喜愛的綜藝節目《奇葩說》裏的邱晨被翻出所謂「支持港獨」，到如今全國知名的鄭爽，官方喉舌都要摻和，涉及的是一盤「混帳」：公德私德、公義情理、國家政治、民族主義、民粹仇富，一應俱全。

這樣，我們也就明白，要不要再看鄭爽，本來就是觀眾的事，是媒體的市場計算，何解官大人要如此緊張？廣電總局的時評說：「我們不會為醜聞劣迹者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上熒屏聲頻。」這可不只是家事、娛樂大事，還是國家大事：你怎樣生小孩我管不住，但我要在這個網絡上把你問吊。

然後呢？大家又可以相安無事關注下一位偶像，我執筆之時，鄭爽早已消失在熱搜中。

文˙葉蔭聰

美術•胡春煌

編輯•王俊杰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao