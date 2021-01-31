刻下疫情帶給社會的挑戰仍然嚴峻，比起發達，平平安安，健健康康，顯得更為迫切和有福，讀完攝影記者林靄怡在圍封佐敦後寫下的採訪手記，了解到當晚社區之內人們曾經在危難中的守望相助，圍內圍外互相照應送飯送暖，我決定接上一句「有飯食飯」，希望大家牛年裏外一家，有粥食粥，有飯食飯。

也許有人會說將封區說成危難裏是太誇張，確實又不是疫症初起人人不知就裏的武漢，為什麼會搞得如此人心惶惶？檢視成效，如此勞師動眾的「突襲」又是否值回票價？為什麼街坊不領情總是說在搞「大龍鳳」？或曰：什麼的生命政治？

有離開的人開行turbo遠渡重洋去英倫，今日就是BNO身分大挪移的限期日，前一陣子鬧了一場的取消雙重國籍沒有發生，安徒更不得不跟倡議取消的葉劉淑儀重上一課勾結共謀的殖民地史。

今期還有兩位老師的訪問，分別是在港大教哲學的「陳子」及在美國史丹福大學教粵語的張錫莉老師，同樣都很受學生愛戴，面前卻都並非一片榮景；不過，他們的笑容都很好看。

編者話˙黎佩芬

圖˙余在思

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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