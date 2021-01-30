拒「整色整水」 還樸實本色 粗獷水泥 巧製祝福擺設

香港有兩個「水泥佬」，一個日系風一個香港風，對着滿室泥灰和粉塵，堆堆砌砌，攪完又倒，把水泥化為桌上的精巧擺設，襟看又襟用。

泥社MUDLAB是香港最早開設的水泥製作工作室之一，社長盧亭霖（Ricky）在2017年中開始在家中製作水泥擺設，約1年半前租下牛頭角的工作室擴大規模和舉辦工作坊。他本身是雜誌平面設計師，因紙本雜誌式微，平面設計難做，心灰意冷，卻又捨不得放棄設計工作。他本身頗喜歡清水混凝土相關的質料設計產品，到日本旅行時常留意當地水泥建築；他發現無論香港、日本都沒有什麼水泥相關產品，而外國的水泥產品又做得相對簡單。於是人到中年，決定試試做水泥產品：「算是給自己最後一個機會；如果不發展這裏的話，應該就不會再做有關設計的事物。」

看似冰冷 內藏禪意

水泥感覺冰冷，真的能做出漂亮的工藝品嗎？Ricky擺一擺手，說水泥不單不冰冷，還可以令人感覺溫和、舒服。「水泥的灰白顏色有一種靜的感覺，一種禪的味道。」香港五光十色，即使建築物或室內裝修都甚少看到水泥外露：「香港最喜歡就是修飾它（水泥外牆），例如用磚、塗油漆，看不到水泥本來的顏色。」但Ricky反其道而行，盡量不在產品中添加太多顏色，又不加俗稱「力架」的防水拋光劑，盡力保留原有顏色和「摸落去有少少灰」的簡樸質感。他說原生水泥，還會隨時間而出現天然變化，因為它的吸水性質，放得愈久就會變得愈堅硬；而且表面常被觸摸後會變得更光滑和更深色，體現出時間的沉澱。

日系「緣起物」送祝福

Ricky熱愛日本文化，泥社的主打三寶均與「緣起物」（即日本的傳統吉祥物）有關——達摩、招財貓和富士山。眼大大又圓滾滾的達摩是不倒翁，寓意面對挫折時「百推不倒」；店面常見的招財貓，可以招來好人緣和財運；而香港人熟悉的富士山，其日文諧音原來有「不死山」的意思，寓意「打不死」精神，也有健康、圓滿的寓意。他希望人們買來送禮時，能增添祝福、正面的寓意，不會只放在案頭「得個擺字」；他還把產品設計成置物碟、擴香座和杯墊，美觀又實用。

水泥漿快乾 把握時間考專注

水泥工藝易學難精，要把這粗獷的原材料塑造精緻的擺設，少點心思也不行。最困難的地方，在於水泥漿很快乾掉，製作時要把握時間，「所以一定要專注，不能做其他事情」。水泥倒進模具後，很易出現氣泡，要耐心地把氣泡一下一下「扽」出來。Ricky很欣賞日本產品精緻而認真的包裝設計，所以他為每款產品設計了一個獨特包裝。產品從設計、製作、包裝，均由他和拍檔一手一腳完成，難怪他笑言一年365日都要對着工作室案頭的「呢班老細」，未曾真正休息1天。

■小手作

DIY水泥達摩置物碟

泥社MUDLAB社長Ricky為大家示範，如何用水泥製作達摩置物碟。

做法：

1、把沙和灰英泥混合，加水混合成泥漿；另外把水和白英泥混合成面膜狀態的泥漿

2、把白英泥漿逐少倒進模具的面部位置，邊倒邊把氣泡從模具中「扽」出來

3、再加入灰英泥漿，填滿模具邊緣位置，用竹籤把少許白英泥漿和灰英泥漿混合，做出雲石花紋

4、繼續加入灰英泥漿至填滿整個模具，看見較大氣泡可用竹籤刺穿

5、室溫中風乾24小時，脫模

6、再風乾1至2小時後，用沙紙打磨置物碟背面至平滑，完成

■泥社MUDLAB

查詢：9258 8254

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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