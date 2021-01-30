「瘦身」蒸焗爐 低溫慢煮鎖肉汁

4S mini蒸焗爐機身比上代4S稍細，但對於同級而言依然容量特大，即使直徑26cm的湯煲都可輕鬆放入，燉湯燜餸都沒有問題。另外，4S mini保留了上代的1.1L特大容量水箱，以100℃連續蒸煮3小時都毋須加水及睇火。還有，機內加強了熱風對流效果，上下火再加發熱線與風扇在背部運作的模式，將所產生的熱力均勻輸送到爐腔每一角落，火力均勻適中，食物色澤金黃。

自動除垢烘乾 發熱線可拉下清潔

4S mini與上代同樣擁有多種烹調模式。例如蒸焗烹調，在烤焗過程中加入蒸氣以鎖住食物肉汁，做出外脆內軟的效果；近年大熱低溫慢煮模式亦不缺，更有效保留食物水分，增加鮮肉嫩度，用家只需把食物放進真空袋密封，調校至50℃至90℃低溫處理，便可簡單烹調出專業級菜餚；你亦可利用低至30℃的蒸氣來發酵麵糰，穩定溫度有助縮減製作時間，還可以同機直接烤焗，方便快捷；至於翻熱麵包和保溫功能，無論是中式包點或西式麵包都可以一撳即翻熱或保溫，比起用微波爐更能保持水分，跟新鮮出爐同樣美味。

蒸焗爐雖然功能多多，但使用過後的清潔工序亦非常令人頭痕。幸好4S mini內置2個自動清潔模式，包括烘乾爐腔及除垢模式，有效避免濕氣、水垢積存，爐腔內發熱線亦可拉下方便清潔。另外，4S mini亦擁有高溫消毒模式，以蒸氣為食具消毒，確保衛生。

■規格

容量：25L

水箱容量：1.1L

溫度調校：30℃至230℃

最大火力：2100W

煮食模式：蒸氣（3小時）、熱風、熱風對流、加強熱風對流、頂部燒烤、底部燒烤、上下燒烤、熱風加蒸氣、全功能蒸焗

特別模式：發酵、翻熱中式包點、翻熱西式麵包、慢煮、乾果、解凍、預熱（蒸氣／烤焗）、保溫、消毒

清洗功能：烘乾爐腔、除垢

爐腔尺寸：220×366×309mm

體積：330×500×441mm（不包括手柄）

售價：$4200

查詢：2406 9138

[E潮]