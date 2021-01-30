炮製團年飯好幫手 「旋風電飯煲」19分鐘煮靚飯

平時大約要等30至40分鐘，電飯煲才煮好米飯。如果收工回家想立刻食到美味白飯，Tefal最新推出的Rice Xpress IH RK7621或許幫到手。新煲用上獨特的「冷旋風技術」，標榜能令煮飯時間減半，大約19分鐘便煮出美味白飯；加上精準控制溫度的IH系統，以及均勻加熱的球釜內鍋，聲稱可煮出傳統柴火飯香。它還具備6種煮飯模式與6種煮食功能，簡單一撳就煮出各種美味的米飯菜式。

6煮飯模式 自定軟硬度

一般電飯煲煮飯要30至40分鐘，皆因煮米飯時會產生氣泡，為免煲內過熱，電飯煲需重複暫停運作來降溫，但也延長了煮飯的時間。而Rice Xpress IH特設的冷旋風技術，會在煮飯途中氣泡出現時，從外間注入冷空氣，同時將過熱的蒸氣排出，令鍋內溫度下降，可以無間斷加熱，煮飯需時比一般電飯煲少一半。如烹調日常米飯，例如白米、茉莉香米或珍珠米，只需約19分鐘即可煮熟。烹煮其他米類表現亦非常不錯，如煮糯米（glutinous）只需34分鐘，多穀米（mixed）只需41分鐘，糙米（brown）也只需46分鐘就煮好，無論想吃哪種米飯都可以極速品嘗。用家亦可以設定米飯的軟硬程度，適合任何腌尖食家。

360度3D加熱 避免半生熟

雖然市面亦有一些電飯煲標榜有快速煮飯模式，可是米飯卻未必熟透，入口時仍有生米口感。Rice Xpress IH除用上冷旋風技術外，其成熟的IH磁應技術及球釜內鍋都是快速煮出美味米飯的重點。其中，IH磁應技術是利用電腦控制煲底及煲邊加熱範圍、升溫速度及蒸氣量來提升煮飯效能，比起熱力只是由下而上的一般電飯煲，煮出來的米飯軟硬度更適中，口感一致。而新煲的360度全方位3D加熱，還能夠極速升溫，而且更精準控制發熱時間和溫度，煮出口感佳的米飯。

球釜內鍋 標榜煮出柴火飯香

內鍋的設計亦是米飯美味的另一關鍵。Rice Xpress IH的球釜內鍋表面採用62度的黃金比例弧度，能夠形成超強熱對流，產生環流大沸騰，讓每一顆米粒「飲飽水」，體積更飽滿，有如傳統柴火烹煮般飯香四溢。另外球釜內鍋厚3mm，用上6層不同塗層及物料，既防刮亦不黏底，堅固耐用。

大容量煮8杯米 兼職煮粥煲湯

擁有極速煮飯的速度之餘，電飯煲容量亦充足，最多可以煮8杯米，就算6至8人的大家庭都夠食。它亦具備6種煮飯模式，包括：白米、糙米、絲苗米、雜糧飯、珍珠米及糯米；還有6種煮食功能，包括粥、湯、煲仔飯、蒸、一杯米及翻熱模式。除了湯、蒸及翻熱，其他模式功能都支援冷旋風技術，只需要一半時間就煮出不同美味米飯。

40分鐘煮排骨煲仔飯 略嫌未夠「燶」

記者特地測試煲絲苗米及排骨煲仔飯。煲絲苗米只需要約19分鐘完成，而且軟熟充滿米香。

試煮排骨煲仔飯過程亦十分簡單，開始時先放入米及水煮約20分鐘，電飯煲便會發出聲響提示用家放入材料，將已醃的豉汁排骨放在半熟的米飯面後，蓋上煲蓋，再等大約20分鐘即成。在冬天簡單自煮熱騰騰的煲仔飯，yummy！記者略嫌無法調節米飯的焦香程度，煲仔飯未夠「燶」。

■規格

容量：1.5至1.9L

內鍋厚度：3mm

保溫時間：0.5至12小時

煮飯模式：白米、糙米、絲苗米、雜糧飯、珍珠米、糯米

煮食模式：粥、湯、煲仔飯、蒸、一杯米、翻熱

體積：約261×244×337.5mm

售價：$2398

查詢：2395 3331

文：JJ

編輯：梁小玲

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