新路遊車河：屯赤隧道暢順 龍鼓灘30分鐘到東涌

小心進出龍富路迴旋處

從龍鼓灘出發，按路牌指示選行「東涌、珠海及澳門」路線，不旋踵已進入龍富路迴旋處，其間緩衝位置充足。由於鄰近內河碼頭，同時也是分流往屯門不同區域的要衝，龍富路迴旋處向來繁忙，也有不少大型車輛通行，進出都要小心。走訪當天是平日近中午時段，交通尚算暢順。

屯赤隧道長5公里，是現時本港最長和唯一免費的跨海隧道，車速限制每小時80公里。正常車速，大概8分鐘走完全程。隧道內的照明適中，而且路况不錯，感覺比中環灣仔繞道要好。據報隧道裝設12組測速相機，而且全程有閉路電視錄影，建議大家務必循規蹈矩，小心駕駛。

隧道往大嶼山方向的出口設在港珠澳大橋香港口岸人工島，出口前有清晰指示，東涌、機場、珠海、澳門和迪士尼樂園分別選用不同行車線。往東涌的車輛基本上一路往左面切線，當天從龍鼓灘駛往東涌總共花了約30分鐘。

運輸署指，採用屯赤隧道往返屯門和機場可以節省約20分鐘的行車時間，並且可以分流屯門公路和青嶼幹線約一成和兩成車流。但實際成效，要待疫情過去，往返機場的交通量回復舊觀方可斷言。