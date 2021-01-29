「響槓言」來唱客家歌

（註﹕因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準）

葉啟俊的父親是客家人，會說客家話，但他自己卻不懂客家話。他長大後有感客家話逐漸消失，很想學習這種語言，就做相關的藝術創作，例如2015年的裝置「崖hea響槓言」（客家話「我是香港人」的發音），記錄他向父親學客家話的過程。在香港，客家話被列入非物質文化遺產。客家話是漢族客家人的母語，新界的客家群體大多在清初遷海復界（1669年）後移入香港。根據政府2016年的人口統計，在香港能說客家話、以客家話交談的人，人數僅次於廣州話、英語及普通話，佔5歲及以上人口的4.2%，即近30萬人。

《山旮旯OK》專輯的緣起，來自2018年，由康文署主辦、機構「創不同協作」策劃的「邂逅！山川人」公共藝術計劃。計劃邀請藝術家到大帽山山腳，在荃灣的川龍村做藝術創作。當時葉啟俊做了「山旮旯OK」卡拉OK裝置，收錄川龍村村民演唱的客家歌，村民可以聽歌、唱歌。因為捨不得活動就此告一段落，葉在2019年6月開始製作專輯，除了原有裝置的15首歌以外，加上6首新曲，完成大碟。

為什麼客家話會消失？

在創作過程中，葉啟俊發覺村內會說客家話的人已經年過40歲，年輕人多不懂客家話了。創作過程中他一直思考，為什麼客家話會消失？如何保留這種語言？最後完成的專輯，他發覺除了記錄村民的歌，也記錄了他們的生活。例如專輯的第一首歌《祠堂邊》，由村民國威、輝哥主唱，改編自羅大佑的歌《童年》。歌是30多年前改編而成，歌詞直白地表現了他們的生活，例如第一句「祠堂邊嘅菝仔樹上／我哋狂摘嗰啲『硬拔啄』」，就來自輝哥小時候偷番石榴的記憶，他們口中的菝仔樹是番石榴樹，「硬拔啄」是成熟的番石榴。語言、歌曲承載了他們的生活記憶。

小孩子邊唱邊學

製作客家歌，或許可以傳承客家話。在專輯，有些年紀小的村民學懂了如何唱客家歌曲。輝哥的兒子，原本不懂客家話，但喜歡唱歌，他見父親唱客家歌，於是也模仿他唱《祠堂邊》一曲。數字歌《123321》，粵語版你我都聽過，今次由小朋友Aiden演唱，他本身也是不懂客家話的，葉啟俊錄下了Aiden跟父親一邊學，一邊唱出客家話版本數字歌的過程。在歌詞本中，除了有客家話歌詞外，也標誌了這些字的廣東話或英文發音，例如數字歌的「123／321／1234567」，發音寫法是「ngit ngi 三／三 ngi ngit／ngit ngi 三斯誤六切」，聽眾可邊聽邊和Aiden一起學唱歌。

專輯中的客家歌，內容豐富，有多種音樂風格。其中有首歌叫《端記茶樓》，由在茶樓工作的達叔自創，這茶樓就是電影《八仙飯店之人肉叉燒包》取景之地，去川龍的人常會在茶樓歎一盅兩件。川龍村曾經全村信奉天主教，卻沒有客家話的聖詩，於是葉啟俊跟村民一起改編聖詩《歡欣》，新歌名為《開心》。不懂唱歌的蒙叔，教葉啟俊玩「牛仔牌」，讀白後來加上背景音樂，就成一曲。當然少不了本來就有的客家話山歌，例如《專一歌》、《楊梅歌》等。

3年過後，葉啟俊還記得，他初初前往川龍，在秋祭中見到各人高歌的畫面，一見難忘；之後村民開金口，在他的米高峰前獻唱，樣子或雀躍、或尷尬，彼此距離愈來愈近，他也非常感動。專輯記錄的，還有葉啟俊因音樂、藝術和村民打成一片的回憶。專輯於2020年底發布，因疫情關係，只在川龍村舉行了簡單的、只有村民參與的發布會，現在將於一拳書館的pop up store舉辦公眾發布會。

●《山旮旯OK》客語音樂合輯發布會

日期：1月31日

地點：灣仔軒尼詩道302-308號集成中心高層地下2-4號舖

報名：bit.ly/2Y236bo

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪