藝文青：《天竺鼠車車》治癒煩躁心靈

這套日本合家歡定格動畫，每集都是3分鐘內，故事設定中所有車其實都是天竺鼠。導演見里朝希曾在訪問提到，因為駕車很麻煩，所以想到，如果所有車都變成了天竺鼠，或許會少很多煩惱。因為動畫以定格動畫方式創作，製作極為耗時，一天可能只做到動畫的一秒而已。

導演自己也養了一隻天竺鼠。在第一集中，導演和他的天竺鼠都登場了。影片中天竺鼠車車會發出「Pui Pui」的聲音，是天竺鼠真鼠的叫聲，也是由導演愛鼠配音。筆者問過養天竺鼠的朋友，她說故事中的天竺鼠車車，跟真鼠的聲音和表情很似，咀嚼的樣子也是一模一樣。

而令筆者最感興趣的部分，是導演利用天竺鼠的習性，創造只有在《天》才可能發生的劇情轉折（plot twist）。第二集中，匪徒搶劫後，還劫走天竺鼠車車，警察追不上他們，如何捉拿犯人？故事中天竺鼠車車被挾持很驚慌，一邊跑，一邊有粒狀的大便跌出來，但仔細一看，那些大便是匪徒放在車廂內的鈔票。天竺鼠車車因為受驚過度，所以把體內的鈔票像排便一樣排出體外。警察跟着馬路上「粒狀的鈔票」，成功找到匪徒的藏身位置。由此可見製作組在故事創作上很有心思。

網民製作迷因 人氣高企

現時動畫在香港大受歡迎，由香港官方代理木棉花發布繁體中文版本動畫，第一集已有超過50萬人次觀看。《天》人氣高企，也有賴網民製作迷因（meme），在網絡上瘋傳，例如把天竺鼠車車加入到日本漫畫《頭文字D》的片段中。

除此之外，此動畫會爆紅，也因為作品給人治癒的感覺。有研究指出，人類看見可愛的動物時，大腦會釋出多巴胺，激發快樂。社會有問題時，總會需要「治癒系」的作品，此詞來自1990年代的日本，當時日本經濟泡沫爆破，導致大蕭條，觀眾享受從治癒系的作品中，獲得平和舒暢的感覺。《天》在日本、台灣、香港等地爆紅，也反映疫情帶來的困擾。

文：劉螢