青柑普洱×玫瑰椰汁 素食年糕 茶香花水添真味

加入澄麵 口感軟糯不黏牙

正所謂高手在民間，無名小店也能做出大師級賀年甜糕，開業約1年的蛋糕網店Ciao，主理人Olivia醉心廚藝逾20年，擅長西式糕點，今年與自然療法中心淨木森林合作推出純素賀年糕點。Olivia和淨木森林的創辦人Quintina都希望糕點能突出食材的原味道，尤其是Quintina，她本身是純素者，希望能製作出符合純素條件和天然原味道的年糕，因此她們花了不少時間研究，最後製作出兩個適合素食者食用的手工玫瑰椰汁年糕和青柑普洱年糕。

Olivia按傳統使用泰國椰漿和糯米粉，不過加入澄麵改良口感，軟糯卻不黏牙，更注入少見的有機食材及其他自製材料，例如她選用柬埔寨有機茉莉香米自製成米奶，又用美國玫瑰提煉自家製花水，拌勻有機砂糖、有機葵花籽油等材料蒸1小時多，在表面灑上紫紅色的平陰玫瑰乾花瓣。而青柑普洱年糕則以青柑普洱茶為主角，Olivia選用的青柑普洱茶，原個新會青柑內含10年宮廷普洱熟茶，她先將茶用過濾水泡好，在茶湯中加入糯米粉、澄麵、黑片糖，以及有機葵花籽油混合，同樣蒸1小時多便可出爐。

隔紙慢煎 年糕外脆內軟

Olivia即場示範如何將糕煎得香口軟綿，先在平底鑊放上牛油紙，再放上1厘米厚的年糕片，用細火慢煎，煎至一面焦黃色後，反轉另一面慢煎，兩面皆煎至表面焦香，糕變軟便行。糕的表面乾爽，即使用手拿着吃，手也不黏油、黏糕。煎香的椰汁年糕，軟中帶滑，入口迎來玫瑰花香，再散發出椰汁香，整體清甜，餘韻帶淡淡米香，層次分明。青柑普洱年糕煎後口感較黏糯，帶青柑和片糖的香甜，茶味則較弱，反而將糕蒸5至6分鐘，熱食時茶味更突出。每底糕約1斤重，單賣$158，送包裝風呂敷（即包袱巾），另推出不同套裝，其中一套與普洱茶專門店雲茶境聯乘合作，年糕連包裝風呂敷，以及天然古樹茶遠香或溫曦普洱茶2選1（各60克），售$358。

■「Ciao×淨木森林×雲茶境」純素賀年糕點

售賣日期：即日至2月5日

取貨日期：2月6日下午至2月10日

取貨點：雲茶境等12個指定地點

訂購表格：bit.ly/veganlunarcake

查詢：fb@ciao.cake.flower.art

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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