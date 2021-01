型人分享配搭心得 唐裝潮得起！

不少人對唐裝都有誤解,認為是上一輩的打扮,或是某些特定職業(例如喃嘸師傅)的衣著。其實,香港時尚界一早已為這種傳統衣著「發聲」——從1990年代由鄧永鏘爵士創立的上海灘,以至近年由本地設計師Jason Mui與On-Ying Lai創辦的Yat Pit「一丿」等時裝品牌,都主打中國風服裝設計,大玩本地中西文化交融的特色,將「老套」服裝改造成時裝,令唐裝成為一種風格。香港設計師任銘暉(Mountain Yam)亦有份推動唐裝文化,他除了偶爾以唐裝示人,亦曾為香港著名玄學家李丞責設計唐裝服飾。這次,便請他向大家分享穿唐裝的心得。

混搭西裝、運動衫 多層次穿法

唐裝衫帶有「舊時」感覺,對於現代人來說看似難以駕馭,究竟怎樣才能穿出時尚氣息?Mountain表示:「時尚感重點在於多一點碰撞,穿唐裝時,可以混合其他種類服飾;例如將唐裝混合西裝,又或者以唐裝搭配casual wear,甚至乎將唐裝同運動衫混搭。」他舉例說:「可以嘗試著一條貼身牛仔褲,配襯一件白色恤衫,再披唐裝外套。」

那麼是否人人都適合穿唐裝?他認為大部分人都適合穿著唐裝,重點在於如何適當地搭配。「雖然皮膚白一點的人穿著唐裝會比較好看,但即使是皮膚較深色或身形較瘦削的男士,亦可以花點工夫配搭,盡量作多層的layering穿法。」他舉例可在造型內穿著一件長版恤衫,或者長褸,外層再搭一件唐裝外套,既塑造出層次感,同時亦別有一番潮味。

鮮色設計顯活力 襯波鞋添潮味

在挑選顏色方面,Mountain認為想在新年期間予人充滿朝氣的感覺,「可考慮選擇鮮艷顏色的設計,例如橙色、桃紅色、熒光色,以及銀色等,這些色系都比較容易予人活力感」。至於在面料選擇上,他更大膽建議,「可以選擇牛仔布料,塑造出一點街頭味道」。聽着他的講解,確實讓人跳出對唐裝服飾的傳統框框。

那麼在唐裝造型中應如何配襯飾物,才能進一步增添潮味?他表示:「不妨考慮恤衫煲呔加唐裝外套,又或者crossover潮波鞋,甚至可在唐裝外佩戴一個心口針。」在新正頭,不少人也想喜慶一點「穿金戴銀」,當造型中注入金、銀色的配飾點綴時,須留意衣服色彩的配搭。Mountain教路:「當配件已經有金銀色元素時,挑選的唐裝顏色就要盡量避免互撞,又或者『黐地』。可考慮穿上比較深色的唐裝款式,襯托出金銀配飾。」

忌搭黑布鞋 避選傳統面料圖案

穿著唐裝外套時,有一些需要留意和避免的細節,才不會感覺老套。Mountain說:「盡量避免一套過穿著唐裝,或者選擇過於『老正』的剪裁,還有太過傳統的面料。盡量避免選擇傳統的唐裝圖案,以及純紅色的設計。」他特別提醒大家,「 千萬不要穿著黑色布鞋!看起來會像打功夫的角色」。

●任銘暉(Mountain Yam)

- 本地時裝設計師,2007年畢業於香港理工大學紡織及製衣學系,2008年取得碩士學位。曾獲Design A Bag Competition 2008組別冠軍和全場總冠軍。2015年推出個人高級訂製品牌MYam Atelier和個性日服品牌112 mountainyam,同時提供企業制服設計、品牌策劃和顧問服務等。

文:劉詩言 模特兒:Brett W(We Management)

化妝及髮型:Priscilla Tse(Make Up For Ever Academy)

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

●查詢:Christian Louboutin 2549 2022 COS 3580 7938 Diesel 2196 8445 Dolce & Gabbana 2877 5558

Shanghai Tang 2525 7333 Shiatzy Chen 2907 2288