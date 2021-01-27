皮革世家工藝加持 駿馬星辰 巧藏表中

經過年尾小休一會，各品牌都在新一年重新出發，紛紛搶先發布新表，當中包括Hermès。品牌的皮具絲巾，一直令不少女士神魂顛倒，其實品牌的腕表潛力亦不容忽視。近年在瑞士自設製表工坊內，認真製作不少機械表，在腕表設計和定價上，品牌也非常進取，10萬元以內有很多不錯的選擇，既吸引原本粉絲，亦贏得表迷垂青。

近年品牌重新推出的Nantucket系列腕表反應相當不錯，因此2021打頭陣發布的也是此系列。Nantucket的設計可追溯至1991年，當時與品牌合作多年的設計師Henri d'Origny以其利落筆觸，在紙上勾勒出Cape Cod腕表的姊妹款，也就是Nantucket。如果說Cape Cod的表殼設計是長方形中的正方形，Nantucket就是長方形中的長方形。表殼的設計靈感源自錨鏈（Chaîne d'ancre）的鏈節，是品牌家族成員Robert Dumas在1938年創作的經典標誌圖案。

時標字形取材自錨鏈圖案

今次推出的Nantucket巧妙地融合了輕巧柔順的精鋼或玫瑰金表鏈，表盤上的時標數字字形亦從錨鏈圖案中汲取靈感。精鋼或玫瑰金表殼在品牌鐘表工坊中精製而成，精鋼款表殼上鑽石裝飾呈現花瓣散落的美感，亦同時在噴砂銀色或珍珠具母表盤上出現。

除了Nantucket，品牌的Arceau系列最近亦推出不少新款。同樣由Henri d'Origny操刀，Arceau自1978年面世以來一直推出不少別開新面的設計。腕表的圓形表殼配搭上取材自馬鐙造形的不對稱表耳，表盤上的斜體數字讓人聯想到奔騰駿馬的形態，處處讓人聯想到品牌源自馬具製作的歷史。新款Arceau Horse腕表直接以馬命名，可說是馬具和皮革製作專業工藝的結晶，工匠將395顆迷你鉚釘以手工分別釘鑲在腕表的皮革表盤上，排列成駿馬圖案。黑色或白色皮革以手工細膩裁切製作。精鋼表殼外框鑲着100顆鑽石，與表盤上的鉚釘呼應，搭配與表盤同色的小牛皮表帶。黑白兩色的設計就如象徵白天和黑夜，亦展示腕表無論在什麼時間也展現其獨特魅力。

Hermès一向喜歡以詩意方法演繹時間，太陽和月亮自然是品牌常用的主題，而以太陽為主角的有Arceau Soleil腕表。瑞士藝術家Fred Rawyler曾為品牌的絲巾創作一款閃耀璀璨的圖案，這次借工匠之手重新詮釋，創造成迷人的立體深度與光影效果，將陽光恰如其分地置入腕表表盤。日光四射的明暗漸層變化，讓人有種帶催眠的奇妙吸引感覺。鑲嵌在藍寶石水晶鏡面上的鑽石時標刻度，像漂浮在表盤上方，同樣散發神秘氛圍。

「繁星」點綴大小月相表

Arceau Grande Lune大月相腕表和Arceau Petite Lune小月相珠寶腕表雖然同樣搭載月相功能，卻給人兩種截然不同的感覺。Grande Lune搭配飾有日光放射紋的深藍色表盤，梭形的纖細指針與斜體數字營造出動態效果，輔以點綴滿天星斗的月相和日期指示盤，以及12時時標下的星期與月份顯示窗。時、分、秒與全日曆指示隨着自動上鏈機芯節奏運行，6時位置的銀白色月相在午夜藍色表盤上顯現，跟夜空的畫面一樣。

相比感覺較男性化的Grande Lune，Petite Lune以柔和的白色為主調，白色珍珠貝母表盤上以「飄花」技法鑲嵌了87顆藍寶石和68顆鑽石，藍寶石散落並圍繞着約11時位置的月相。俏皮的夜空星辰圖案來自法裔德國藝術家Edouard Baribeaud為品牌設計的絲巾，靈感源自莎士比亞的《仲夏夜之夢》。腕表用上加入小月相功能模組的品牌自製H1837自動機芯，6時位置備日期指示與斜體數字。●

皮革馬賽克 拼貼霸王龍

上面介紹的幾枚腕表均針對日常佩戴而設，Arceau Pocket Aaaaargh!懷表則是突顯高級製表工藝的新作。以白金表殼結合皮革工藝而成，懷表搭載H1924陀飛輪及三問機芯，配搭精緻的白色琺瑯表盤，覆以皮革馬賽克與皮革鑲嵌工藝製作而成的霸王龍圖案保護表蓋。

這枚懷表是繼Slim d'Hermès Grrrrr!工藝腕表上的棕熊、Arceau Awooooo工藝腕表中月光下嚎叫的野狼後，品牌第3枚和英國藝術家Alice Shirley創作的動物主題腕表。懷表上嘴巴半張及眼睛靈動的「恐龍之王」，由皮革工坊專門研發的特殊工藝以1個月精心製作而成。霸王龍頭部和鱗片以皮革馬賽克工藝製成，由數千塊精細手工切割的皮革逐一鑲貼。恐龍圓凸的眼珠以凸圓形切割的大明火琺瑯製成，在表蓋的內外兩側均可見。上下頜和舌頭上的每塊精細組片均需打薄到僅0.5毫米，拼貼於琺瑯底板上。表蓋上每一細節都盡顯品牌的皮革工藝。

●查詢：Hermès 2525 5900

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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