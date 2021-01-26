論盡教育：羅范椒芬的通識初心

王師奶鬧人好有分寸，專鬧教育界牛鬼蛇神、蛇蟲鼠蟻，20年來，從未責難過羅太。善意的批評不少，例如說她一步想登天，想三扒兩撥到羅馬，直資太寬鬆。王師奶肯定她是教育有心人，真心想將教育辦好。有心不表示無錯，小婦人私底下希望她hea些，唔好咁急於求成，如果（羅范椒芬+吳克儉）÷2就fit到痹。

羅范終忍不住寫文婉轉地表初心。呢篇文章不易寫，王師奶覺得寫來委屈，寫得硬好似幫形勢搞對抗，寫得軟好似孭晒鑊。要硬中帶軟，向大勢妥協；要軟中帶硬，為自己保留小小面子。羅太說通識科「旨在幫助學生在學習過程中聯繫各科知識，掌握從多角度探究問題和解決疑難的能力，並孕育正面的價值觀和積極的人生態度。本科的獨特，在於培養學生的獨立學習能力和跨學科思考方法。最終目的是使學生成為對社會、國家和世界有認識和負責任的公民」。講得好，王師奶同意通識的初心正確，尤其是講到專題探討，認為是通識不可缺少的一部分。

師訓不足 依賴教科書？

小婦人同意「教學有法，教無定法」這理論，羅太筆鋒一轉，說很多教師不熟讀課程文件，只依賴教科書（通識科從來無教科書，只有坊間的參考書）上課。王師奶同意教師們應以多角度探究問題和培養解決疑難的能力，但不能說教師唔熟書，還一招卸去師訓機構。羅太，當年把通識匆匆上馬的時候，是否漏了和師訓機構協商？

報喜也報憂 講事實不是放大瘡疤

坊間出版的「參考書」確實良莠不齊，但也非一無是處。至於敘述環境污染、上學難、看病難、官員貪污、網絡言論監督等等，王師奶認同教師應用持平的態度處理，好的要讚揚，壞的要貶責，最緊要是事實，不可憑虛揑造。「上學難、看病難」是國務院前總理溫家寶講的，官員貪污也是事實，報章電視常有報道，也是習主席重點工作之一。王師奶常到內地旅遊，看到祖國地方建設現代化，鐵路航空服務已達國際水平，讚歎之餘不無驕傲，但部分地區確實仍有未盡人意之處。老師不應報喜不報憂，也不應以放大鏡去揭瘡疤。今時今日要隱瞞事實不易，上網搜索，一切無所遁形。

至於課時減半、專題探討、考試不分等級等，都推說教局一定經過詳細考慮云云。小婦人一向尊重羅太，認為她是歷任教育領導最有心的一位，也許人在江湖，要隨江水的漩渦轉。羅太這篇以〈談通識教育科：不忘初心，方得始終〉為題的文章寫得好不舒暢，小婦人評以4字，曰「有始無終」。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第330期]