辣媽CEO：有其母必有其女

近日翻看舊照片，訝異又詫異，當年和我差不多歲數的母親，無論髮型服飾衣著風格連副太陽眼鏡，都和今日的我同出一轍，究竟邊個抄邊個？當年我最討厭她過年一日蒸糕蒸到晚，一日不是整這樣就是弄那樣餸菜，硬是要花樣百出，有自唔在攞苦嚟辛，究竟為乜？今日我問自己，忙到死攰到死，堅持親自去街市下廚買餸煮飯，又不是沒有人幫手，咁辛苦為乜？

母親帶埋我去街市做乜？

我是發幾多次夢都未曾想過，有日我竟然會肯、會有可能，把母親留下來的習俗傳統食譜，轉化成為一門生意。識食不一定識煮，識煮不一定識食，食而優則煮，還要食貫中西，實在要多得饞嘴識食的父親，和肯煮識煮的母親。我識煮識食還要懂得選食材，要拜我母親堅持帶埋我去街市去海味舖去醬料店所賜。究竟帶我去做乜？

這個疑惑問題我在心中，我問了無數咁多次，母親從來沒有交代過，我想我終於找到答案，是為了要我貼地，學習無處不在，處處都在，日常生活的大小細節事情，都是知識，都是非常好的學習。我何止被耳濡目染？我對大小T的教育教養，根本同出一轍。

雖然我打扮洋化作風西化，骨子裏我是個非常傳統，極度重視節日及家庭儀式的人。這觀念，是被母親細細個開始灌輸的洗腦式教育造成的。我明明最討厭她的高壓強權式教育，極力抗拒被洗腦，到今日我竟然全盤接受，莫非斯德哥爾摩症候群的患者是我？

百年家傳配方 連結4代人

早前接受記者訪問，講起我的賀年糕點新生意。記者問我為什麼對芋頭糕蘿蔔糕如此有興趣，為什麼會發展成為一盤生意？屈指一算，我家的芋頭糕蘿蔔糕配方，由我外婆嫲嫲那一代，交棒給我媽媽再到我，超過百年歷史！突然驚覺的一刻震撼，難以用筆墨形容！習俗的延續，味道的延續，是愛的延續！

冥冥中有主宰，這個新業務，是我帶着兩個子女一起創一起闖，把祖傳配方家族傳統，一代傳一代橫跨4代，我相信最驕傲最自豪最高興的，肯定是我母親！真的不得不佩服我阿媽的足智多謀深謀遠慮，我這個孫悟空如何跳脫不羈，還是逃不出她的五指山！

有其母必有其女，這句話是我對母親的最大認同，亦是我對女兒的最大肯定。有其母必有其子，是我對兒子的最大期望。無悔今生，無憾此生！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]