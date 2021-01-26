解鎖孩子心：如何與正發脾氣的孩子對話

父母3個NG位

如果你家孩子發脾氣的情况一直沒改善，甚至變本加厲，核心原因可能是缺乏情緒出口。家長有無試過用以下方式回應正在發脾氣的孩子呢？

a. 責罵：「發脾氣是不對的，你這樣下次就不要玩！」

孩子心想：「不開心是不對的，會被罵。」他們學到「不開心」是禁忌，只可報喜不可報憂。

b. 轉移視線：「不如我們玩另一個遊戲？」、「我給你看一會電視吧！」

孩子學到有負面情緒時就轉移目標，卻不明白自己為何不開心，也沒有去處理，將來較難面對壓力和負面情緒。

c. 情感抽離：默不作聲不理睬

孩子心想「無人關心我」、「我使人感到失望」，感到被拒絕，不敢表達情緒，之後習慣把感受「收收埋埋」。

其實父母可先調校心境，因為小朋友發脾氣，很可能是一個讓他們學習如何處理情緒的機會。父母的角色是表達關心和接納，再引導小朋友去感受自己的情緒和想法。

有效對話5部曲

當孩子情緒來襲時，例如孩子玩遊戲輸了鬧脾氣，家長應該：

1. 表達同理心

家長說：「我知道你很不開心，我感受到你的失望。」孩子在非理性狀態中，我們暫時不要說道理，但可給孩子「被關心」的感覺，打開溝通的門。

2. 讓孩子有空間表達

嘗試請小朋友表達什麼事情不開心。他說：「我玩了很多次都輸……」我們就跟他說：「你覺得很不開心，因為你玩了很多次都輸……是嗎？」孩子說的未必合理，但毋須急於糾正，先讓孩子意識到自己有情緒和情緒出現的原因。

3. 讓孩子有時間

我們不急於去「停止」孩子的情緒，說：「我數1、2、3，你就要收聲！」或「我們看看卡通片」；可以問孩子：「你想自己冷靜下，還是想我陪伴你？」父母可以坐在一側陪伴，但其間讓孩子學會自己去冷靜。

4. 跟孩子傾談時作出肯定

「我欣賞你能自己冷靜下來。」引導孩子承認自己的情緒和行為，「你剛才不開心，因為……是嗎？」這時才是說教的時候，跟孩子說︰「我們一齊玩得好開心，這樣才是最重要。」

5. 期待孩子能延伸經驗

向小朋友肯定，他們下次遇到相同情况，一定可以控制自己的情緒。孩子的成長需要體驗，讓他們面對、接納自己，這是成長的重要一步。

父母如果想了解更多溝通方法，可收看EDIT Workshop爸媽教養頻道的2集短片《如何處理孩子發脾氣》

https://youtu.be/x2mqcZCXuyo

https://youtu.be/DIcZd5AtN0Q

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

[Happy PaMa 教得樂 第330期]