親子筆陣．家庭有教：說「好話」的秘訣（中）

當孩子助人時遇到困難

然而紐約大學學者Emily Foster-Hanson博士的團隊擔心，如果孩子在助人時遇到困難，例如事情並非輕而易舉，又或幫忙時出了亂子，會否影響孩子對「組別式讚賞」的理解和態度，甚至反過來質疑自己根本無資格成為「樂於助人組」一員？

參照Christopher J. Bryan的研究，Emily Foster-Hanson團隊邀請孩子做類似實驗，讓他們面對有人需要幫忙的處境，並分別向兩組孩子作「組別式讚賞」（你真是個樂於助人好孩子！）和「行為式讚賞」（你幫媽媽手，很乖！）。然而，孩子們除了需要做一件舉手之勞——幫研究員從地上拾起一支蠟筆，亦要面對一些較困難或有意外的狀况，例如幫忙搬動一個載滿乒乓球的小盒時，盒底突然鬆開；又或幫忙移動一輛積木車，但研究員事先偷偷把積木拆散，令孩子一碰到積木車便立即「解體」。兩組孩子均要面對失敗。

研究發現，接受了組別式讚賞（即「樂於助人組」）的孩子當遭遇困難或意外後，自我評價明顯下跌，反映出他們質疑自己「樂於助人」的身分；同時他們對「利他行為」的評價變得負面，偏向認為自己在幫倒忙。而當研究員稍後再邀請孩子協助時，他們都變得較猶豫，會較細心思考分析當中的難度。如果是易如反掌的事，「樂於助人組」依然較其他孩子樂於協助，與Bryan團隊的發現一致；但當事情有些微失敗風險時，孩子會變得異常保守，幫忙比率大幅下降，研究團隊估算在不同的情况下，有六至九成的孩子不再願意幫助！

Foster-Hanson團隊的研究結果於2020年《兒童發展》發表，不但補充了Bryan團隊在2014年的發現，同時亦提醒家長們：究竟「做好人好事」初心為何？是為助人解困，還是為自己「面子」？另一方面，家長究竟要如何說「好話」，才能有效持久地發展孩子的利他助人行為呢？下回再續。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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