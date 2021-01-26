營媽在加：加國工作體驗

加國講求平衡生活 受僱福利多

在加拿大，大多數夫婦都需要接送子女上學，很少家庭有家傭幫忙，晚上又需要自行煮食、照顧孩子，所以生活非常繁忙，並不悠閒。若然小朋友生病，雙職父母要向僱主告假以留在家中照顧，最是頭痛。不過，加拿大都講求工作和生活平衡，大部分僱主都明白當家長的僱員需要照顧家庭，因此基於小朋友生病需要在家工作或告假，僱主大多體諒。此外在加拿大，「打工仔」一般都很少需要超時工作。

接孩子放學對受僱人士來說也是比較困難，因為小朋友一般下午3時左右便下課，要找一份這樣早下班的工作並不容易。因此，不少家庭若財政上許可，多數是媽媽留在家中照顧孩子；但即使不許可，學校亦有課後看管服務（after school care），小朋友可以留在學校，直到家長下班後才接走。

受僱的好處是收入穩定，部分僱主還提供很多員工福利，包括牙科保險或額外健康福利（extended health benefits），例如僱員看營養師、心理學家、物理治療師、按摩師等，僱主會支付部分或全數費用。這些專業人員服務並不包括在加拿大的醫療體制內，若要自費，負擔很重。當然，員工福利多寡，要視乎僱主有多慷慨，加拿大也有不少一毛不拔的僱主。

不過，在加拿大出糧需每月先扣起入息稅，到每年報稅後，再按情况退稅或再繳交其他入息稅項。不少人都覺得薪金扣稅後所餘無幾，因此加拿大人大多都過着頗簡樸的生活。

自僱時間彈性 進修考牌有利發展

我是加拿大註冊營養師，也是國際認證泌乳顧問，於是選擇做自僱人士，主持營養講座、提供營養或哺乳諮詢，近年亦開始經營網上頻道。這裏不少人也像我選擇自僱，例如保險從業員、家居維修員、清潔服務員等等，在加拿大，只要有一技之長，都可以經營自己的小生意。

剛起步的自僱人士，或許收入不穩定，也沒有受僱人士的員工福利。但由於加拿大政府鼓勵創業，所以也提供一點稅務優惠。此外，自僱的最大好處是時間可由自己控制，於是我可以接送女兒放學，也容易安排參與學校活動。

自僱或受僱？各有好壞。不得不提的是，加拿大在不同的專業範疇都採取牌照制度，大家來到加拿大，可考慮進修或考取本地的專業資格，這對將來發展事業會有較大的保障。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第330期]