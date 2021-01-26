親子筆陣．同理心學堂：用同理心回應「想死啊」

解讀背後真實感覺

6歲男孩焯明，情緒很容易被牽動，只要生活上遇到些微改變或不如意，便會變得十分激動，更經常把「死」字掛在嘴邊。有一次上網課時，焯明誤以為教師罵他，當晚便向父母哭訴並說他想死。

事實上，初小學生對死亡尚未有很具體的概念，所以有時會用「想死」去形容心裏負面的感覺。焯明真實的感覺相信是受委屈、被誤會，亦害怕再被責罵。當父母回應時，可先照顧他的感受，例如說：「我明白你覺得教師不公平，又怕教師再責備你。」父母能夠講出孩子的感覺，才能開啟他們內心的第一扇窗，學習以更恰當的方式表達自己。

建立好關係是管教關鍵

小五男生梓淳，從小三開始沉迷手機遊戲。每次當他被要求停止打機時便會大發脾氣，試過打破家中的物品發泄，亦曾說若不讓他打機便去跳樓，令父母束手無策，非常擔心。

梓淳表面的感受是憤怒，但聽過他的想法後，原來他是不滿父母經常更改規則。有一次父母原本承諾他有1小時玩手機的時間，但後來卻突然提早完結，並沒收手機，更試過鎖起他的手機一星期；但當他苦苦哀求時，父母又會給他額外玩手機的時間。父母的處事方法令他無所適從，也養成每逢被沒收手機就會情緒激動的慣性。我建議梓淳的家長先了解孩子的期望，與他訂立玩手機的時間及條件，並按照共識執行，切忌朝令夕改。此外，與孩子建立良好的關係是有效管教的關鍵，所以在處理打機問題的同時，亦應進行其他促進親子關係的活動，增加相處時間。

中五女生忻善，讀書勤奮，時常通宵溫習。每逢考試前一星期，忻善就會異常精神緊張，經常肚痛，父母勸她休息都不成功。可惜的是，忻善的成績卻未如理想。她其後向相熟的教師透露有想死的念頭，反問為何「付出與收穫不成正比」，控訴「世界不公平」，心靈被挫敗帶來的失望籠罩着。

表達理解 忌立刻提出建議

身邊的人都發現忻善對自己期望甚高，一句「不如降低對自己的要求吧！」並無法紓解她的壓力。這時候，我們需要先聆聽她的感受，體會她的失望和挫敗，並表達理解，協助她疏導積壓的情緒；但當刻忌立即提出建議，只需以接納和諒解來陪伴她渡過情緒低谷。此外我們應留意對方有無出現其他抑鬱或焦慮的狀况，如失眠、食慾不振、常常疲倦、脾氣暴躁、易哭等，甚或有具體傷害自己的想法或計劃。如遇到類似情况，應盡快尋求專業的協助。

若你希望就是次分享題材，作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counselling@ymca.org.hk，本會將派員與你聯絡。

文：余欣泉（香港中華基督教青年會輔導組臨牀心理學家）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]