6A爸媽：讓孩子做自己

你相信每個孩子都是獨特的嗎？除了教師「倒模」製造「好孩子」，家長往往也是協助扼殺孩子發展的「同謀」。我們可有好好想過，自己的孩子是一個怎樣的人？我們可有留心觀察，從他們身上找出多少與別不同的才能呢？

舉例說，孩子在街上跑來跑去，在別人眼中是「好動」，甚至有人還會說他「鹵莽」、「橫衝直撞」、「周圍郁」、「坐唔定」。可是，很少人會欣賞這個孩子是「活出自我」、「展現活力」、「有衝勁」。他們基於對孩子的不了解，所以「不接納」。但更糟糕的是，孩子最親密的父母，有時也會因為在意別人的眼光而加入批判行列。

被無形框架所困 不願活出真我

我們的不接納，會令孩子感到失望，甚至對自己充滿懷疑。久而久之，他們會打消活真我的念頭，只做家長、教師、朋友眼中的「那個人」。我們是時候要覺醒一下，需要打破那個看不到、觸摸不到，卻困住孩子一生的無形框框。

如何接納孩子呢？首要的，是家長打破固有對「乖」的定義。其實孩子不會刻意「曳」的，他們的行為，都隱藏了背後的價值觀，而這些價值觀，正正就是他們最真實的一面。坐定定的孩子就是「乖」嗎？走來走來去不可以？沒撞人、沒危險下也不能跑來跑去嗎？很多時，孩子只是在體驗生活、體驗「快」的感覺；他們在學習、在感受。或許，他們因此發揮出「跑得快的能力」。試問一下賽跑運動員，相信沒有人會回答不喜歡「快」的感覺吧！

我家的孩子，亦是喜歡跑，問他為什麼，他會告訴我因為喜歡風在耳邊颳起的感覺。因此，在安全的情况下，我就讓他去跑，盡情跑，不要怕跌倒，不要怕別人眼光。早前，他更告訴我，將來要設計一架跑車。或許就是那種「快」感，有一天可以成就他的夢想。

家長很矛盾，我們既相信孩子有不同的潛能，卻偏偏要他每天都做那個被「定型」的人。請把無謂的框框打破，重新認識「好」不一定是好，「壞」不一定是壞的道理，學習無條件接納我們的孩子。在這個變幻莫測的世界，我們需要更多「做自己」的孩子，他日才能有所發揮。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]