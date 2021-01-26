親子筆陣．民房四寶：誰是貧窮？

或許，我們都認定基層家庭的孩子就是不幸的一群，他們生在貧窮人的家庭，父母沒有資源、沒有知識、沒有支援，生活缺乏空間，也缺乏愛；相對於他們，我們的孩子就是幸福的，假如學校能給子女認識多一點貧窮人的苦况，看多一點劏房家庭的環境，就可以讓他們明白自己是多麼幸福，不再是身在福中不知福。可是，這並不是我在基層家庭中所看見，也不是我想孩子們認識貧窮人生活處境的原因，因為貧窮人並不是為使富人感到幸福而存在，他們是我們的鄰舍，有時，我也分不出真正貧窮的是誰。

想起一名住在劏房的少年。許多年前，他在港出生，隨後，就跟父母回內地生活，可是好景不常，父親患上糖尿病，且愈來愈嚴重，不單影響了視力，雙腳也因為細菌感染而要截肢，父親失去雙腿，也失去工作能力。或許是生活巨變所帶來的壓力，他的媽媽後來也確診患癌，一家生活非常困難。

由於在香港出生，少年在內地沒有戶籍，成長更不容易。於是，他的父母就向親友借錢，把他送回香港升讀中學。起初，他對香港滿有憧憬，因為這是一個富裕的城市，以為一家可以不用再捱窮。誰知道，來港後的生活原來只是貧窮的延續，而且比過去的日子更苦。一家三口，只能在深水埗租住一個狹窄的劏房，少年的全部生活空間就只有一張上格牀。因為說話有口音，他在學校選擇沉默，也交不到朋友，每天由劏房走到學校，由學校回到劏房，這段路，重複地走，卻不知還要走多久。

或許別人都會想到他的困苦，有一回他生日，我問他：「可有什麼事情會令你感恩嗎？」

生活上富足 生命卻貧窮

「很多。」沒想到他這樣說，他續道：「每天起來，可喝到媽媽給我煲的熱水，我就感恩；可以一家人一起吃飯，可以穿著校服上學，我也感恩。我最感恩的，是有一對很愛我的父母，但要他們陪我住在一個狹小的劏房內，我覺得對不起他們。我希望可以用我以後的生日願望來換爸爸媽媽的身體健康，我會努力讀書，給他們幸福。」這名少年，兩年後，真的考獲全級第一名。他給我看見的不是他生活上的貧窮，而是他生命的豐富，他對父母的感恩。即使是一杯淡而無味的水，他帶着感恩去嘗，就喝出一份愛的味道。

真正的貧窮，不在於生活，而是生命。今天，我們的孩子懂得感恩麼？我們所做的，是否只是生活上的富足，反倒令孩子的生命變得貧窮呢？

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]