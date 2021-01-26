家家有禮：Peppa Pig桃花樹下賀新年

荷里活廣場更準備了3款獨家的Peppa Pig賀年精品，包括Peppa Pig賀年揮春裝、摺疊收納箱及暖水壺，可憑即日之電子貨幣消費單據或VIC會員積分來換領；此外大家亦可憑消費或VIC積分換領一系列獨家Peppa Pig新春賀年精品及限量版「金牛滿屋」利市封，讓新年佳節祝福滿載，人人笑口常開。

◆INFO

「Peppa Pig新春大派對」新年裝置

日期：即日至2月28日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

查詢：2118 8811

■送利市封套裝及Peppa Pig暖水壺

荷里活廣場送出「金牛滿屋」熨金版利市封套裝及「Peppa Pig暖水壺」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

截止日期：2月2日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第330期]