家家有禮：LEGO十二生肖登陸沙田

以十二生肖LEGO minifigures設計的利巿封套裝亦首次亮相，各有不同設計及顏色，而且大玩諧音食字祝福語︰「壯健如牛」、「玉鼠臨風」、「荷包滿蛇」、「生雞勃勃」等，於場內消費滿指定金額便有機會帶它們回家賀年啦！

◆INFO

新城市廣場LEGO LET'S MOOVE

新春動樂園

日期：即日至2月28日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期1樓 羅馬圓形獻技場

查詢：2608 9329

（＊最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送LEGO利巿封及LEGO如意祈福塔

新城市廣場送出新城市廣場×LEGO十二生肖躍動新春利市封及LEGO如意祈福塔予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額6個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：2月2日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第330期]