家家有禮：立體利市封 型格牛頭吸睛

【明報專訊】想於新春佳節為摯愛親朋送上別出心裁的新歲祝福，一套設計與眾不同的利市封當然不可或缺。今個新春，始創中心特意以來年生肖「牛」為利市封主題，設計出「彩牛迎春」立體質感利市封，以型格「牛頭」作造型，採用4款不同質感的紙料，包括立體絨毛、幻彩雷射、仿牛皮及牛仔布印製，有別於傳統利市封每套均是用相同的物料；配合獨特的銀膜燙印、UV上光及3D立體壓印浮凸技術，突顯圖案的精巧細緻及截然不同的觸感。