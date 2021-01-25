四人談：拒做old seafood 向年輕人學習

退休後，離開職場，子女離家，朋友陸續離世，社交圈子愈來愈窄，人際關係變得疏離。話題至此，文元、Teresa、馬傑偉、梁萬福4人都說喜歡結交新朋友，馬傑偉和文元更明言，特別喜歡與年輕人交流，會虛心理解新世代的轉變，到底年輕的朋友會給老一輩什麼啟發？

■馬：馬傑偉

■梁：梁萬福

■文：文元

■T：Teresa

梁：脫離職場後，不再有上司和下屬的身分，自己要重新定位。應該盡量擴大朋友圈子，增加社交領域，多一些興趣，就會認識不同背景的人，可以更適應退休生活。

馬：朋友好重要。以前一起工作的同事始終有顧慮，退休後如果能交到沒有計算的朋友，生活質素會差好遠。如果你收收埋埋，朋友圈會愈來愈窄。

文：除了多學新技能，我亦建議大家不要放棄自己以往的專業，例如我們社工，可以投入training、coaching的行列，保持active。

馬：我好唔怕醜，會黐埋後生仔嗰度。有學生來我家作客，年輕朋友搞酒精沙龍，我又黐埋去，當中我是最老的。好多事情，要從年輕人身上學習，現在世界變得好快，我們的眼界往往只停留在我們的年代。

文：大家常覺得，事情不是我錯就對方錯；如果我年紀大，就一定是你錯。以前推崇敬老，現在社會講平等。難道還要高高在上？年紀大不等於事事必然，太權威的「old seafood」好惹人討厭，現在的年輕人不聽你就不聽你。有時我也會提醒客人，心態可以再開放些。

馬：你剛才說，搞書屋這幾年，成長了很多，這真的好重要；「old seafood」就是覺得自己啱晒，霸住嚟講，有時好難頂。

睇透兩代價值觀轉變

文：和年輕一輩合作，他們覺得件事有意思，就here and now。但我那輩沒那麼多sharing，亦不如年輕人主動，常問幾時需要幫手。

馬：現在年輕人有新的生活態度，我們年輕時不是這種。

T：我們以前不停返工，不返工會死；我們那年代好景，人工和職級自然會升。現在後生一輩不像我們拼搏，或許覺得拼搏也沒有用；他們不想太多，先開心了才算。你不能說他不對，如果我仔女有這樣想法，我都覺得就是這樣。

馬：上星期學生找我寫推薦信，說自己沒什麼野心，做freelance 3年「搵到食」已足夠；亦有年輕人不諱言自己沒野心，生活得開心已經足夠。

文：他們很多方向可以選擇。我覺得健康，是好事來的。

馬：價值觀轉變了，以前較物質主義，現在愈年輕的人，愈肯定不太物質的東西。