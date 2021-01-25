下半場功課：改善待人接物

活了大半輩子， 不少人的價值觀已牢牢穩固，本性難移。幾年下來，他自言觀察到自己很多不足，例如以前習慣遷就別人，不敢提出要求。「以前職場上講效率講表現，遇上不如意的人和事，沒時間理會，我會選擇無視，現在要學習協調。」他舉例，大家分享收成農作物時，有人收太多，他以前或會側目，現在會「let go」，反正不是太值錢；但如果有其他努力過的人不滿，卻不好意思出聲，文元就會出聲提點。「現在的人際關係，基於大家難得走在一起，我會較珍惜。所以我給自己一些挑戰，不同性格的人，我也希望work到。」

誠然，書屋大部分來客都是價值觀相近的同路人，導賞員不介意無償領團，書友樂於義務出力修葺書屋；但文元笑言，世界沒那麼公道，次次都是好人登門，「有時人們是岩岩巉巉的」，話畢他又很自省：「當然我自己也岩岩巉巉」。

他說，人們大多不願調整自己去遷就別人，「書屋想提出的一點：人是可以改變，亦可以幫別人改變」。站在由眾人合力重新搭建的木板平台上，眺望遠處田野，自然會更明白文元的話。天地如此廣闊，人的潛能無窮無盡，即使退休又如何，以慢打快，以靜制動，退休將是不退反進的新旅程。