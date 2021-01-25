退休社工夫婦歸園田居 田間耕耘書屋 不退而進

這一對社工出身的夫妻卻是少數例外。退休後，他們全情投入鄉郊生活，向天地求學；創立書屋，傾進滿滿的人情味，與五湖四海的來客互相學習。兩口子心窗愈發開闊，友伴啟迪他們的思考，大自然滋養他們的心靈。緩慢的腳步，演活了一場「不退而進」的退休生活。

（註：本版受訪者及嘉賓主持，因拍攝需要而暫除口罩）

本月上旬，寒風刺骨的一天，梁萬福及馬傑偉走進元朗錦田，尋訪梁萬福昔日的工作伙伴，現營運比比書屋的退休社工夫婦蔡文元（文元）及李秀麗（Teresa）。書屋號稱是「最遙遠菜田下的小書屋」，果然，從港鐵西鐵線錦上路站出發，行15分鐘到大江埔村公所，然後繞過一塊塊農田，七拐八彎，沿途聽到幾頭犬吠叫，又經過一群山羊的家，10分鐘後才抵達書屋。暴露在鄉郊不及半小時，城市人已冷得直打哆嗦。

慢下來，做喜歡的事

可幸書屋主人的熱情，足以融化寒意。步入小房子，溫暖祥和的黃燈下，Teresa忙着泡茶，又端來糕點，文元捧着茶杯說：「退休前，我們都是社工，長時間做長者服務，對人生下半場有另類想法。其中一個理念，是慢活。」他強調，「慢」不是指慢吞吞，而是觀察自己興趣，慢下來，做喜歡的事。「香港人一般有知識、有能力，如果長壽卻多病，心理不健康，也是受苦，所以想自己慢一些，發掘興趣，享受人生。」

學懂「唔好同天鬥」

文元在錦田鄉村長大，退休後，嚮往重歸田園生活。比文元早6年退休的Teresa，則投入做環保肥皂、學紮染、搓陶瓷等手作。有一天，同告退休的兩人坐下來，討論將來。下半輩子流流長，有什麼打算？Teresa說：「我們發現家中最多是書，不如把書給別人看，又可以騰空家中位置。」機緣巧合下，兩人在錦田認識了一名農舍主人。得知兩人初嘗耕種，且有意開書屋，答允借出荒廢農舍。

「找懂裝修工程的朋友來看，他們都叫我不要來，會好辛苦。」Teresa憶述，當時農舍堆滿廢物，農地雜草叢生，得重新翻土、鋪英泥、搬磚頭、鋪電線、接水管，逐步逐步把廢倉變成書屋。

在城市住了大半生的Teresa，來到農村生活，一切由零開始。她學習到「唔好同個天鬥」，勤力與收穫不一定成正比，一個風球一場雨，農耕就會前功盡廢，「學習放下、捨棄」；還有她本來最怕蛇蟲鼠蟻，現在連蛇也能打死，磨練到百毒不侵。書屋輪廓逐漸形成，慢慢讓書進駐；招呼書友，一人帶一道農家菜，開飯作樂；及後再度擴充，繞過農田，在村子另一邊建了一間禪意繚繞的村房，作靜觀、紮染等活動。

以書換菜 借場開班搞活動

書屋洋溢着人情味。店主和客人像朋友，有人造訪，Teresa就奉上茶水，熱心招待，又鼓勵客人以書換菜，以田裏鮮果回報客人的二手書。人們感受到這地方的氣息，發現大家同聲同氣，便自告奮勇，原來這個懂玩銅鑼，那個是禪食專家，有人想借場開班教瑜伽、頌缽……她笑言：「場地像兌現了吸引力法則。」遇上志同道合的朋友，夫婦倆無任歡迎；文元屈指算算：「5年來，這裏聚集了4至5個核心小組，種植、靜觀、觀樹、觀鳥等；加上後勤，常來這兒的人約有二三百。」

第一次到訪的馬傑偉不諱言愛上了比比書屋：「搞靜觀或森林浴一類活動的機構，好多變得很內向，靜觀就只是靜觀，或走向宗教；但這兒不止走一個方向，亦會從人際網絡入手多方面發展書屋。」文元說，也許是社工愛分享、享受服務他人的性格使然，為了讓活動更具延續力，他常鼓勵人們crossover，互相交流心得，「一個活動，可以做麵包，也可以靜觀」。一路走來，書屋孕育出自己的生命，不斷繁衍新的可能。

■蔡文元（文元）、李秀麗（Teresa）

昔日均是社工，太太Teresa於2009年以46歲之齡提早退休，丈夫文元則於2015年55歲時退休。翌年在錦田創立比比書屋，既賣書，也種田及養羊，同時為靜觀、禪食等活動提供平台。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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