癌治準繩：年紀大，還需術後化療？

黃女士，73歲，患上第二期三陰性乳癌。外科醫生做了全乳切除後，轉介來做術後化療，以減低復發風險。她問了我一些問題，也想跟大家分享。

1.術後化療，根據什麼準則？

乳癌患者需不需要術後化療，不止看年紀，也要知道腫瘤病理、期數、大小、分化情况，還有病人身體狀態及有沒有其他疾病。

醫學期刊《刺血針》最近發表了一份醫學研究，涉及超過1000名逾70歲、已完成手術的三陰性乳癌患者。報告指出，接受術後化療的患者對比沒有接受化療，有明顯較高的5年存活率（83%對比73%）、5年沒有乳癌復發存活率（75%對比63%），證明術後化療對三陰性乳癌年長患者有正面作用。

2.年長患者接受化療，腫瘤科醫生有什麼建議？

醫生通常根據病人體質和病歷，來決定選擇什麼化療。並不是所有化療的副作用都一樣，有些化療比較溫和，較少嘔吐或肚瀉等副作用。另外，第一次化療可以減低劑量，例如用應有劑量的七至八成，以減低副作用。化療藥物可能會令白血球降低，可以配合白血球針提升免疫力，減低感染風險。

3.什麼情况可以做術前化療？

術前化療是指手術前做化療，一般若乳癌大過2厘米，可以接受手術前化療。好處是把腫瘤縮小，醫生或可以做局部切除手術，增加保留乳房的機會。另外，先接受術前化療，醫生能監察腫瘤對藥物的反應，從而作為根據來制定更精準及有效的術後輔助治療，減低復發率。

免疫治療加化療 不影響健康生活

4.早期三陰性乳癌可用免疫治療嗎？

免疫治療在早期三陰性乳癌中有突破。研究發現，PD-L1免疫檢查點抑制劑聯合化療作術前治療，比單用化療，更有效提高病理完全緩解的機率（病理完全緩解（pCR）指的是新輔助治療後，取出組織到顯微鏡下檢查，惡性腫瘤細胞完全消失）。而最新研究報告發現，免疫治療加化療不會影響患者的健康生活質素。這對年長病人非常重要，因為我們希望抗癌藥物副作用不要太大，也不想影響他們的健康生活質素。

黃女士跟我們討論後，決定接受術後化療。雖然第一套化療曾令白血球降低，但黃女士也能繼續順利接受之後的化療，沒有大副作用。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）