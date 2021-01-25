兒言自得：接種疫苗的考慮

小時候讀金納醫生事迹時受到誤導，總以為他兒子是首名試用牛痘疫苗的對象；那時很受他的為公忘私感動，雖然也曾心裏嘀咕，為何他自己不身先士卒以身試藥，卻要兒子冒險。後來才知道第一名接受牛痘疫苗的，其實是他園丁的8歲兒子James。為了要證實疫苗有效，金納醫生6星期後更給James注射天花病毒，看看會不會致病；要小孩冒這天大風險，今時今日，肯定被視為不人道和不道德，金納醫生除了會被醫務委員會除牌，還極可能被刑事起訴。醫生的兒子其實是兩年後（1798年）才接種牛痘的，那時疫苗的安全和效用已獲得肯定。

事實上，金納醫生並非使用疫苗來預防天花的第一人。遠至15、16世紀，這方法已在中國、印度及一些非洲國家施行，不過種的不是牛痘，而是「人痘」。在中國，大夫把天花病人的痘痂研粉，再以小管吹進接種者鼻孔，讓接種者患上輕微天花，產生免疫力。可是這方法並不保險，一方面可能達不到預期的免疫效果，接種者以後還有可能患上天花；另一方面，亦有接種者因「人痘」的分量不當，患上嚴重天花而死。儘管如此，種「人痘」的還是大有人在，原因是當年天花疫症猖獗，殺人如麻，連清朝皇室都未能倖免。據記載努爾哈赤有數名孫兒和順治多名子女死於天花，順治和同治的死因亦是天花，康熙也曾患天花，雖倖免於死，但變了大麻子。難怪他的龍子龍孫及其他王公貴族，在孩提時代便要冒險種「人痘」。

不論牛痘人痘，金納醫生和清宮皇室的做法，都屬「風險管理」。在醫學上，許多臨牀決定，包括施藥開刀，醫者都要平衡藥物或手術對病人的好處和害處，也就是風險管理。金納試牛痘的方法風險極高，找園丁的兒子先試，證實安全有效後才給自己兒子接種，在他心目中是無可厚非。清初患上天花致死的風險也高，所以明知種人痘有危險，但權衡輕重，仍要金枝玉葉冒險一試。

新冠疫症，給全世界帶來大災難。病毒肆虐一年多後疫苗終於面世，但世人對新疫苗的反應卻不盡相同。歐美等地因為疫症「死得人多」，人人指望疫苗保命，所以爭相接種，不惜在風雪中在戶外大排長龍，有些未能及早接種的更在電視上埋怨政府。反觀香港，民調報告只有三成人願接種疫苗，網上群組大談對新疫苗的安全顧慮。最近挪威超過30名老人家接種疫苗後身亡，更令不少人興起「不為天下先」的想法。

另類誘因「疫苗護照」

香港人有幸可以對是否接種疫苗抱懷疑態度，不像歐美人士那樣有「求之不可得」的焦急感，肯定和香港疫情的嚴峻程度和死亡威脅遠遠不及歐美有關。要鼓勵港人接種疫苗，當局需要提供另類誘因。港人酷愛旅遊，以「針紙」作為「疫苗護照」，可能是其中一個方法。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）