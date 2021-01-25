e代精神：疫下別忘關顧產婦情緒

因防疫措施 或少了陪伴支援

產後抑鬱的成因，大致分為生理和心理兩大方面。女性在產後荷爾蒙會產生急劇變化，尤其是雌激素、黃體素和甲狀腺素等與情緒有密切關係之分泌。而心理方面，許多新任媽媽對自己擔當母親的角色感到疑惑，加上缺乏育兒經驗，面對新生嬰兒不知所措，更容易因照顧嬰兒問題而影響與配偶和家人之間的關係。加上很多媽媽為了生育而放棄工作或社交，面對收入和社會地位改變亦需要適應。

在全球新冠病毒疫情大流行下，醫院因防疫措施而令許多準媽媽要獨自面對分娩，雖然無可厚非，但少了身邊人的陪伴和支援，孕婦因孤獨和恐懼而產生的心理壓力亦不難理解。加上社交距離的限制，產後坐月時少了親戚或朋友的支援，將可預視未來產後抑鬱出現的比率將大大提升。因此，疫情期間若有家人或朋友剛剛生產，更要加倍關心和照顧。家人應好好利用在家工作的機會，盡量計劃好時間，讓大家輪流照顧嬰兒及好好休息。親戚和朋友亦要盡量理解，不要吝嗇時間，主動伸出援手，盡量接聽電話或回覆信息，善用資訊科技帶來的便利，只要是出於真心，即使隔着手機屏幕，亦能讓對方感受溫暖。

現今醫學對產後抑鬱之治療行之有效，只要家人稍加留意和及早發現，往往可避免情况惡化或走向極端。作為母親，除了照顧新生命之餘，更應把握機會，好好感受和伴侶互助互勉的日子，讓一切照顧孩子的點滴成為感情日記，夫妻關係長遠必會昇華。

文：傅子健（精神科專科醫生）