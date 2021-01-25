中醫治療：按穴食療 增液潤目

【明報專訊】西醫治療乾眼症，主要是持續使用人工淚液來維持眼睛濕潤；但中醫認為透過改善體質，糾正失調，可以控制導致眼乾的因素，減輕發生眼睛乾澀紅痛的機率，或者當眼睛出現乾澀時可以縮短病程，減輕徵狀。中醫治療乾眼症主要從滋養肝陰的方向出發，調節臟腑機能，通過補肝血、滋肝陰達到增液、潤目，改善眼乾，並調整全身狀態。常用的中藥包括熟地黃、山茱萸、枸杞子、桑椹、女貞子、當歸、白芍等，方劑方面有四物湯、杞菊地黃丸、一貫煎等。如眼睛經常感到灼熱、刺痛、紅筋滿佈，可配合使用清熱藥如菊花、知母、石斛。針灸治療方面，可選用位於眼睛周圍的穴位，如攢竹穴、絲竹空穴，配合有滋陰養肝功效的體穴如三陰交穴、陰陵泉穴等。
忌食辛辣煎炸食物
乾眼症患者日常生活的護理調攝十分重要。在飲食方面應避免進食辛辣、煎炸、炒爆等性質溫熱刺激的食物，少吃牛肉、羊肉、薑、蒜、辣椒、咖啡、火鍋、燒烤，可多吃清潤的蔬果如瓜類、梨子、紅蘿蔔等，以及補充足夠水分。此外患者應保持充足的睡眠休息（每晚7至8小時），減少長時間注視屏幕，並避免在強光下閱讀。使用電腦、手機等產品每60分鐘，便至少要休息5分鐘，可閉目養神、做旋轉眼球運動，或凝視遠方，配合多眨眼以保持眼睛濕潤。
多眨眼 旋轉眼球運動
保健的穴位按摩可以中等力度按揉位於眉毛內側攢竹穴、眉毛外側絲竹空穴、目內眦睛明穴，以及目外眦鄰近淚腺的瞳子髎穴、太陽穴（見圖），每穴刺激3至5分鐘，每天1至2次，可刺激淚腺分泌及促進眼睛周圍氣血運行，使眼睛明亮潤澤。
日常食療方面，對乾眼症患者或經常感到眼睛乾澀不爽的人，可通過飲用有滋陰、補益肝腎作用的湯水，改善臟腑機能，使陰津得以從日常飲食中吸收並滋生，令眼睛及身體得到滋潤。
■熟地杞子桑椹瘦肉湯
材料：熟地黃24克、枸杞子15克、桑椹12克、淮山30克、白芍15克、陳皮6克、瘦肉適量
製法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用