中醫治療：按穴食療 增液潤目

忌食辛辣煎炸食物

乾眼症患者日常生活的護理調攝十分重要。在飲食方面應避免進食辛辣、煎炸、炒爆等性質溫熱刺激的食物，少吃牛肉、羊肉、薑、蒜、辣椒、咖啡、火鍋、燒烤，可多吃清潤的蔬果如瓜類、梨子、紅蘿蔔等，以及補充足夠水分。此外患者應保持充足的睡眠休息（每晚7至8小時），減少長時間注視屏幕，並避免在強光下閱讀。使用電腦、手機等產品每60分鐘，便至少要休息5分鐘，可閉目養神、做旋轉眼球運動，或凝視遠方，配合多眨眼以保持眼睛濕潤。

多眨眼 旋轉眼球運動

保健的穴位按摩可以中等力度按揉位於眉毛內側攢竹穴、眉毛外側絲竹空穴、目內眦睛明穴，以及目外眦鄰近淚腺的瞳子髎穴、太陽穴（見圖），每穴刺激3至5分鐘，每天1至2次，可刺激淚腺分泌及促進眼睛周圍氣血運行，使眼睛明亮潤澤。

日常食療方面，對乾眼症患者或經常感到眼睛乾澀不爽的人，可通過飲用有滋陰、補益肝腎作用的湯水，改善臟腑機能，使陰津得以從日常飲食中吸收並滋生，令眼睛及身體得到滋潤。

■熟地杞子桑椹瘦肉湯

材料：熟地黃24克、枸杞子15克、桑椹12克、淮山30克、白芍15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：滋陰養肝