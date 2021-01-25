淚汪汪 灼熱刺痛 肝陰不足眼乾乾

高危：年逾50、女性、用眼過度

西醫認為乾眼症的成因，是眼球表面的淚膜結構異常。正常的淚膜有潤滑和維持眼睛濕潤的作用，可分為3層，分別為最內的黏液層、中間的水液層，以及最外的脂質層（見圖）。如果因為缺乏營養（如維他命A）、年齡增長、免疫系統失調等因素，導致3層淚膜中有至少1層分泌不足或分佈不均勻，便會導致乾眼症。年逾50、女性、罹患自體免疫疾病、缺乏休息、用眼過度者，皆容易患上乾眼症，而具體病理多為水液、油脂分泌不足。

視物模糊 對強光風沙過敏

中醫對於乾眼症的認識，首見於明代醫家傅仁宇的著作《審視瑤函》，稱為「白澀症」，古籍記載：「不腫不赤，爽快不得，砂澀昏蒙，名曰白澀。」到清代《醫宗金鑒》則稱以目乾、目澀為主要徵狀的病症為「乾澀昏花」，認為病因與肝腎虛弱及過勞有關。

乾眼症臨牀常見表現為經常感到眼睛乾澀、發癢，病情往往在天氣乾燥、吹風等環境刺激時加重。患者可伴隨眼睛灼熱、刺痛或有異物感，影響視物模糊，以及對強光、風沙等刺激過敏。而且眼睛外觀可見滿佈血絲「紅筋」，但沒有像急性感染般的紅腫表現，在診斷方面可以配合現代眼科檢查。從中醫辨證的角度，與眼睛最為相關的臟腑為肝臟。中醫理論認為「肝開竅於目」，隨年齡增長，肝腎不足、精血虧虛、「陰氣自半」，容易導致視物昏花不清、對焦困難的情况。而考慮到乾眼症患者的具體表現，除肝腎虛損外病機還涉及陰虛津虧，令眼睛分泌缺少而形成乾澀不適。除眼睛的徵狀外，肝陰不足者還可見口乾、皮膚乾燥、指甲變脆易斷、白髮增多、頭髮稀疏或髮質變幼、容易頭暈、失眠、潮熱、煩躁等表現。舌診可見舌色變紅，質地乾燥少津。

油脂分泌不足 淚水蒸發過快

不少乾眼症患者經常出現一個很矛盾的徵狀，就是淚水分泌增多，眼睛看上去總是淚汪汪的，令患者大惑不解，為什麼明明是「乾眼」卻會經常流淚。根據醫理，當眼睛太乾的時候，便會刺激淚腺出現反射性的淚水分泌，而使淚液量比平時增多。這類乾眼症的成因往往並非淚水不足，而是眼瞼的皮脂腺欠缺油脂分泌，令淚水蒸發過快。即使患者的淚水分泌充足，但眼睛仍持續乾澀。從中醫角度，這些患者的整體病情在中醫辨證仍屬陰虛，中醫所指的「陰」並非只是水分，還包括像血液、油脂、黏液一類有滋潤作用的物質。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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