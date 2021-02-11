吾生有杏：院長醫生周記（134）：健康難求

他聽說多吃保健產品可以幫助腸道健康，可惜每次覆照大腸都發現新的瘜肉。失望之餘，他希望找出大腸瘜肉的復發原因及預防方法。

「陳教授，朋友介紹這些產品，有些說有海外驗證，另一些聲稱含有來自東南亞的天然植物。我已經每天早晚定時服用了幾年，為什麼我的大腸瘜肉還是復發，為什麼三高也沒有改善？」他一邊說，一邊把十多種產品排放在我的桌上。

正值我的團隊研究香港人的腸道微生態與多種疾病的關係，於是我收集他的糞便樣本，以總體基因學（metagenomics）分析他的腸道健康狀態，然後約他覆診。

亂服保健品 或令微生態更失衡

果然不出所料，吳先生的腸道微生態非常不健康。簡單來說，腸道菌群不夠多元化，那些可以改善疾病風險的益菌又十分缺乏。利用總體基因學分析，他患上大腸癌及其他代謝綜合症（metabolic syndrome）的風險持續偏高。

「為什麼？我已經長期服用多種健康產品，以往也做過一些腸道健康化驗，也沒有什麼發現。」吳先生感到相當困惑和心有不忿。

「其實要改善腸道微生態以提升健康並非易事，還需要更多醫學科研去解決難題。現今一般腸道微生態的化驗並不精準，只有大學級別的研究所才會利用總體基因學做分析，可是這方法相當複雜，現今還未能普及。此外，盲目服用健康產品不但不會改善健康，反而有可能令微生態失衡進一步惡化，因為這些產品往往不能補充你的真正需要，今次你的化驗報告便反映了這個問題。」

養益菌要從小做起

我接着說：「吳先生，從醫學上，我們知道大腸癌及代謝綜合症是相關連，其中一個重要因素是腸道微生態失衡，那些有害的細菌改變新陳代謝及加劇細胞病變。要提升健康的確需要長年累月的努力。以你現在的情况，定期檢測大腸癌的風險很重要。相信不久將來，我們透過分析糞便的細菌組合，便有效預測大腸瘜肉的復發機率，從而減少不必要的大腸內窺鏡檢查。」

我相信改善腸道微生態可以減少多種疾病的風險，例如大腸癌、肥胖、高膽固醇等等。要達到這些效果，我建議四大重點。第一、從小做起，自小就要養成健康飲食習慣，重要的益菌一旦失去便不容易重新建立；第二、避免汲取那些破壞微生態的食品及藥物，包括代糖、抗生素及含有乳化劑（emulsifier）的食品；第三、經常做帶氧運動；第四、向醫生查詢合適個人的飲食及健康補充劑，因為不同年紀及患有不同疾病的人各有不同需要。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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