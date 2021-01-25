治療方法：VR模擬社交情境 應用放鬆技巧

深呼吸 做放鬆運動

研究團隊首席研究員、香港浸會大學社會工作系副教授潘佳雁表示，示範影片是以本地個案為題材，譬如有一名家庭主婦陳太，女兒將要升讀幼稚園，陳太因為要出席家長會而焦慮不安，又怕在家長通訊群組發言沒人回覆，又擔心問題「問得蠢」。「人哋會唔會覺得我奇怪？我會唔會出醜？」很多時患者的想法比較負面，未必與事實相符。

而虛擬實境暴露治療，會模擬不同社交場合，例如求職面試、做口頭匯報、到茶餐廳等，讓當事人猶如置身在現實中，應用之前所學習的技巧，例如深呼吸、做放鬆運動。新年將至，社交焦慮症患者可能對拜年焦慮不安。「自在社交」計劃心理輔導員蘇舜英建議，患者可預先想想拜年時有什麼應對策略，例如怎樣回答親戚的提問、與感覺良好的親戚聊天。

招募600名患者參與研究

「自在社交」計劃正招募600名18至70歲、有社交焦慮的人士參加研究。詳情可瀏覽easeonline.hkbu.edu.hk或致電3411 5686查詢。

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