治療方法：面對恐懼 改變扭曲思想

【明報專訊】今個農曆新年受疫情所困，大家減少拜年，社交焦慮症患者或感到「避過一劫」。不過，臨牀心理學家凌悅雯指，短期逃避對患者「固然舒服」，但長期不出席社交場合，令患者「無機會睇番自己擔心的事情未必會發生」，導致他們認為自己不能解決問題，恐懼情緒增多，更想逃避，變成惡性循環。
逃避增恐懼情緒
凌悅雯指，社交焦慮可在廣泛或特定數個社交場合出現。有些人只會對公開演講或表演感到恐懼，治療練習會按情况而不同。她憶述一個從事文職的中年男士，因為害怕自己「講錯嘢」，上司和同事會認為自己「好蠢」而不敢與他們聊天；在其中一個治療，她先與患者預測對話時「講錯嘢」對方會有何反應，如皺眉、直接指正，再要求患者在與人對話時刻意「講錯嘢」，「佢會發現對方根本無為意（講錯）」。她續指，透過經驗學習，患者可驗證擔心的事會否出現，「我話佢知對方不會介意，佢未必信，但親身體驗後可改變distorted belief（扭曲思想）」。
持續焦慮可變抑鬱
持續且嚴重的社交焦慮症，有可能變成抑鬱症；患者亦有可能以酗酒、濫藥來應付焦慮情緒。精神科專科醫生黃宗顯提醒，如懷疑患上社交焦慮症，應及早求醫。治療方法分為心理介入和藥物治療。情况嚴重者需要接受藥物治療，例如處方血清素藥物、β受體阻滯劑或其他抗抑鬱藥物；在心理介入方面，認知行為治療可協助患者辨識思想上的謬誤或扭曲的想法。