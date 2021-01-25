治療方法：面對恐懼 改變扭曲思想

逃避增恐懼情緒

凌悅雯指，社交焦慮可在廣泛或特定數個社交場合出現。有些人只會對公開演講或表演感到恐懼，治療練習會按情况而不同。她憶述一個從事文職的中年男士，因為害怕自己「講錯嘢」，上司和同事會認為自己「好蠢」而不敢與他們聊天；在其中一個治療，她先與患者預測對話時「講錯嘢」對方會有何反應，如皺眉、直接指正，再要求患者在與人對話時刻意「講錯嘢」，「佢會發現對方根本無為意（講錯）」。她續指，透過經驗學習，患者可驗證擔心的事會否出現，「我話佢知對方不會介意，佢未必信，但親身體驗後可改變distorted belief（扭曲思想）」。

持續焦慮可變抑鬱

持續且嚴重的社交焦慮症，有可能變成抑鬱症；患者亦有可能以酗酒、濫藥來應付焦慮情緒。精神科專科醫生黃宗顯提醒，如懷疑患上社交焦慮症，應及早求醫。治療方法分為心理介入和藥物治療。情况嚴重者需要接受藥物治療，例如處方血清素藥物、β受體阻滯劑或其他抗抑鬱藥物；在心理介入方面，認知行為治療可協助患者辨識思想上的謬誤或扭曲的想法。

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