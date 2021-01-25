拜年講不停 或社交焦慮作怪

不想拜年見親戚，除了怕三姑六婆問「幾時拍拖」、「買咗樓未」、「幾時結婚」、「幾時生仔」這些尷尬話題；亦可能因為社交焦慮，害怕大眼望小眼，擔心自己不擅言辭，惹人側目。

社交焦慮，有人選擇避之則吉，有人卻因擔心冷場而講不停。疫情下難以外遊「避年」，社交焦慮症患者如何迎接新年？

提起拜年，不少人擔心親戚的「關心」，問長問短。新生精神康復會臨牀心理服務主任、臨牀心理學家凌悅雯指，親友拜年互問近况，有時會牽涉較多私隱，「每人都有界線，覺得（有些事情）其他人不可干涉」；當界線被觸及，自然有可能會感煩厭，但不代表有社交焦慮。惟她提醒，若拜年以外，在不同社交場合也持續有感驚慌、擔心，則要留意是否有社交焦慮。

驚慌擔心 持續逾6個月

社交焦慮症又名社交恐懼症，屬焦慮症的一種。患者會持續超過6個月，在一個或多個有可能「被仔細觀察」（scrutiny）的社交場合感到驚慌或擔心，並且影響日常生活。凌悅雯指，要判斷一個人是否患上社交焦慮症，要視乎當事人有否主觀地感到困擾，有沒有影響其日常功能，如社交、工作等；不可單憑不想去拜年就判斷一個人患社交焦慮症。

想法負面 未必與事實相符

精神科專科醫生黃宗顯補充，本身有情緒問題的人，可能會對拜年聚會卻步。社交焦慮症患者很多時會選擇逃避，甚或拜年前幾日已經感到緊張，擔心被評頭品足，擔心別人留意到自己手震、口吃等焦慮反應，又擔心讓人覺得自己不擅言辭；但往往與實際情况所造成的威脅不相稱。為何患者會抱有這些負面的想法或非理性的信念？可能與腦分泌、性格特質有關，而不愉快的童年經歷、家族史都是社交焦慮症的風險因素。

與不同人互動 焦慮反應有別

焦慮反應出現與否，有時在於患者與什麼人互動，而非場合本身。黃宗顯解釋，如果在社交場合裏有熟識的人，患者已知與他們的相處會怎樣，感覺便自在一點。「日常見管理員可能比起親戚還要多，若能開口跟管理員說話，可說是踏出了一步。對話中，患者或會發覺原來別人沒有對自己評頭品足，會重新思考自己的想法有無扭曲。」黃宗顯建議，新年時不妨跟管理員說句恭賀說話，有助患者在日常生活中建立自信。

預先準備笑話 免被評「好悶」

社交焦慮可在不同的社交場合出現，凌悅雯指， 可分成不同種類：如演講屬表演類（performing in front of others）；與陌生人對話、見面、開會表達意見等，與社交互動（social interactions）有關；在公眾地方吃飯、寫字等則與被觀察行為相關。

社交焦慮症患者的逃避「社交」方法五花八門，除了不出席社交場合， 有人會坐在沒人看到的位置、穿上不太顯眼衣服；亦有人會因怕冷場而不停說話，甚至預先練習講話內容。凌悅雯遇過一個病人，因擔心別人覺得自己「好悶、好嚴肅」，要求自己出席每個社交場合均要準備一個笑話，待時機恰當就說出。她說這類型的社交焦慮症患者最難靠日常行為觀察，因普通人只以為患者健談，不知其內心緊張。

若懷疑自己患社交焦慮症，凌悅雯建議尋求專業協助。坊間不少機構都提供相關治療服務，例如是新生精神康復會「賽馬會情緒GPS心理支援計劃」（網址：www.egps.hk）。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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