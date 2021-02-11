ways of seeing：交叉嘴圓點眼 要畫不簡單 Miffy換上鴨嘴 是挪用還是山寨？

Miffy的魅力

20年粉絲：簡單才有想像空間

課室裏，當小朋友拿到畫上交叉的作業簿扁嘴失望，老師Alison不怕展露威嚴包裹着的童心，總用她最愛的卡通人物Miffy給予安慰，「她的嘴巴都是交叉，老師都覺得好得意喎！」這位在通訊軟件自介寫着「（' x '）」的老師可是迷上Miffy將近20年的狂迷，疫症來襲前的假期，她甚至會特地買機票參觀Miffy在日本的巡迴展覽，旅行只是配菜。喜歡所有兔子類角色如Melody和Peter Rabbit的她，最鍾情始終是來自荷蘭的Miffy。這隻全沒花巧的小兔到底有什麼吸引？

1.交叉嘴

Miffy的交叉嘴是許多粉絲鍾愛她的關鍵。Alison介紹，Miffy本是荷蘭插畫家Dick Bruna給兒子畫的睡前故事，薄薄一本，後來被翻譯成三四十種語言，「他沒正式解釋過為什麼要畫交叉嘴，我想這最方便表達，喜怒哀樂都有空間想像。如果笑就畫哈哈笑，就太具象，不夠『童話』」。打交叉的嘴能夠說話嗎？Alison笑說動畫版的Miffy有配音，「頭、手和眼會郁，但個嘴都是唔郁的」。身為老師，她感同身受，「最初是畫給小朋友的，如果太人性化太複雜，對小朋友來說信息太多，未必接收到，幾何圖形已經足夠，我想這可能是Dick的原意」。不過，在她的收藏品之中，有後期的罕見變奏──「O嘴」的，與滴淚的Miffy。

2.簡單用色

Alison形容Miffy的用色沒什麼驚喜，「一盒十二色顏色筆會有的顏色」，繪本總是黃、綠、藍、紅、橙和白。但她留意到近十多年，周邊商品愈出愈多，又會嘗試跟不同插畫家聯乘，顏色開始出現變化，但基本上集中在衣服上。而近5年連臉也開始變色，商品材質也有突破，例如荷蘭推出人手勾織的粗冷Miffy，也有燈芯絨，「我們講笑說『唔好啦』，白色燈芯絨橫紋就好似木乃伊。同時出了很多顏色：啡色、粉紅色，看上去不特別吸引，但放在家earth tone又不會很搶」。最近品牌也邀請藝術家合作，部分Miffy迷卻不太受落，Alison形容效果如潑墨潑到塊面花哩綠，「我覺得簡約的最美，所以我好猶豫，不是我心目中的Miffy，所以一直沒納入收藏」。

3.平淡生活 和平世界

從繪本開始，Miffy後來推出動畫甚至3D定格動畫。Alison形容故事沒有高潮起伏的情節，來來去去都是講Miffy睡醒起牀，吃早餐外出，可能碰見朋友一起去公園放風箏；不然就是開生日會，邀請狗仔豬仔熊仔到家裏，各自帶來食物，媽媽又弄了好大的蛋糕一起慶祝。像童話一樣，那個世界沒有壞人。「Miffy性格其實很平易近人，不會看見她跟其他小朋友有衝突。」Alison翻出一本展覽小冊子朗讀作者的金句：「Dick講過，World peace is possible。Miffy平平淡淡又完了一個故事，我想他其實想帶出每一日都要好好過，大家可以和平共處。」

大學插畫課教材

「感受一筆入魂」

Alison的收藏品中，有一隻珍貴的初代Miffy。她留意到Miffy自1955年面世至今超過65年間，外貌上也經歷一些微調：從前眼睛會分開一點、小一點。耳朵方面，早期的Miffy雙耳分得更開，而且像個大「Ｖ」，現在兩隻耳朵靠近了，而且像兩個「1」字指向天，弧度也從圓轉尖。

Miffy的線條簡單，這些細節不易察覺。這也是一眾Miffy迷認為馮峰「鴨兔」直接將Miffy搬「畫」過紙的線索。Alison指出，Miffy的眼與交叉嘴的大小和距離其實有個黃金比例，讀者當然不知如何計算，但試試徒手繪畫就能領略幾乎沒法畫得神似，「好神奇的，歪少少已經完全不同了，好山寨咁」。而鴨兔的雙眼和耳朵的距離與角度，驟眼看已能看出完全沒經調整，只是直接加上一個鴨嘴。「坦白講，Miffy可以抄、可以變的位不多，一變，耳仔眼睛開一點已經不像Miffy了，所以這次是明目張膽到一個點，大家才替Miffy感不值」。

鴨兔事件爆出後不久，漫畫家黃照達迅即在臉書上貼出一條Miffy原作者繪畫過程的短片。說起Miffy，他羞答答說「後生時候已經有接觸，送過給人」，追問下才知對象是他今天的太太。「我覺得風格好清新，好有型，可愛得來好簡潔，不會很浮誇」。

多重移印 避鉛筆留痕

這條短片也是黃照達在大學插畫課上會使用的教材，希望展示Dick Bruna的用心，「他連間尺都不用，用鴨嘴筆點下點下，真的是他對圖像的初心，我就覺得是愛。每一筆每一劃都好重視。」簡單構圖背後，繪畫步驟原來相當複雜。片中，掛着白鬍鬚的Dick Bruna低頭繪畫，開始時先把兩張紙疊起來，「當年沒用電腦，他用了好多移印的方法，比如起稿不會直接用鉛筆在紙上畫之後落墨，因為這樣要擦掉鉛筆痕。他就畫在很薄的牛油紙上，印落下面張紙，留下好淺的凹凸印，再憑它上墨水，就很乾淨了」。下一步移印到膠片，利用膠片和剪貼的色紙拼合成不同層次，「塗色（有深淺），就會沒了那種平的感覺，我猜是他個人的選擇，覺得這樣美」；最後將不同層次疊起來付印。「工具太方便，好多學生畫得好快。我就想他們拾回每一筆每一劃都好認真做的感覺。」

挪用都要講反思批判

這次抄襲的爭議隨馮峰的回應升溫，面對抄襲的指控，當事人回應指所有公共符號尤其商業的公共符號都是藝術家創作的「詞語」，強調自己研究「鴨兔」的時間很長，稱「藝術創作本身是一種社會研究，所有的社會符號都在你的研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。」黃照達指出，appropriation（挪用）的確是藝術上常見的手法，知名例子有Andy Warhol挪用毛澤東的肖像、杜象挪用名畫蒙羅莉莎加上兩撇鬚。然而這些作品的context（語境）是關鍵──究竟想表達什麼？「拿來做appropriate的作品，通常裏面的文化象徵很重要，這樣做可能是為了批判。」他舉例，Andy Warhol挪用流行的icon創作，表現的是他對pop art的反思──將廉價的印刷品放到藝術界別，它的價值會是如何呢？他坦言即使客觀地看，也看不出馮峰想要表達鴨與兔形象間的曖昧與反思，只能是一種噱頭。

用大商業品牌 效果可能更好

黃照達同意馮峰所言許多符號在藝術創作上可以使用，但批評他的解釋過於輕率。馮峰曾言自己上世紀90年代初受維根斯坦的《哲學研究》啟發，鴨兔本也是心理學和哲學領域一個典型圖例，自己根據鴨兔圖形開始創作，持續了三十多年；涉事展覽是創作的第四階段，「形象有了擬人化的角色，有家庭，有爸爸、媽媽、奶奶，和23個同班同學」。黃照達認為如此兒戲的挪用像是信手拈來，而非經過細心研究和推敲，質疑何不用唐老鴨？他甚至認為選用Miffy本身已十分值得斟酌，有人視有版權的Miffy為純粹商品，而藝術界很多時都要嘗試踩線諷刺，他提起多年前有藝術家在文化博物館的展覽中，以LV的logo創作，最終被告侵犯版權，「有時都會踩界，你要預計有代價，而且那件work是有爭議的」。

追溯馮峰過往的創作脈絡，黃照達發現馮峰的確經常使用商業符號創作，例如麥當勞和Hermès的logo。但他認為Miffy的性質顯然不同，除了是商品，它本身也是獨立的創作，是藝術。他比喻就像將阿塗的畫放到自己專欄「嘰嘰格格」裏加減，做法不尊重。「使用大商業品牌，批判反思效果可能更大。」他大膽假設用的是Hello Kitty反而更合情理，「跟流水作業的商業icon不同，拿Hello Kitty去玩和諷刺我反而覺得比較ok，因為有一種很商業的文化在背後」。

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 劉子斌

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