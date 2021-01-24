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家明雜感：《最後的百視達》錄影帶會回來麼？

【明報專訊】在網上留意到一部叫《最後的百視達》（The Last Blockbuster）的紀錄片，2020年底才推出。影片完全開正我嗰瓣，二話不說，立即把它看完。

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