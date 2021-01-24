感受不到溫度的圍封膠帶

一夜之間拉起的圍封膠帶，慣常認識是標示危險／不安全／生人勿近，冰冷地隔開裏和外。但裏面不是怪獸。

油麻地佐敦一帶是鹿鳴曾經居住和熟悉的社區，他說社區就是有人情人味和記憶，當中是有愛有恨，好平常的。昨日凌晨他在圍封前夕到現場一帶走了一圈，氣氛詭異，嚇煞街坊，他拍了些照片，回家便寫就了文章，然後畫畫。

防疫本該是萬眾一心，正因病毒不會分彼此，大家都在同一天空下。一直寫沒有最危險人物只有最危險環境的李瑞山醫生，今期寫文談疫苗該打不該打，同時推介今期達人訪問追蹤本港病毒株的蕭傑恒，他也談到新冠疫苗的把握和勝算。

今期還有吳靄儀訪問剛卸任大律師公會主席的資深大律師戴啟思，事前受邀做訪問的吳靄儀問編者最想問哪條最尖銳的問題，後來負責整理文字稿的記者曾曉玲見識了連串的尖銳和吃吃笑，還有最後的一番語重深長。

編者話˙黎佩芬

圖˙童昭安

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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