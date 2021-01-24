什麼人訪問什麼人：吳靄儀×戴啟思 公眾對法庭信心減 律政司有責

回想2018年1月公會換屆選舉，吳靄儀還記得當年的熾熱氣氛，點票要點到凌晨。「那是場競爭很激烈的選舉，對吧？而且那時你個人也經歷很大的痛苦，是什麼讓你有毅力在人生那個關頭決定參選？」女兒在2017年12月中去世，至戴啟思宣布出選，前後只一星期，他記得接到出山邀請的一刻，正身處黎巴嫩首都貝魯特的英國大使館。接下這個任務，也是療癒他的悲傷一個方法。他當然知道上任會迎來艱難日子，「後來證明還更艱難」。他說，我知自己懂得踩單車，不等於能知道路有多顛簸。「參選令我可以從自己的事情分心，也因為看到大家有需要，希望有個適合的人來當新主席。」吳靄儀重提幾個大人物如駱應淦、陳文敏都選擇企得更前，到底他們其時抱什麼想法？「他們覺得對於法治，以及內地干預增多令權利受限，公會的回應都顯得被動。他們想我做主席，因為我在2005至2006年有過成功的任期，普遍會被接受；公會不能太有政治性，而我卻又個性鮮明。」

既說到公會與政治保持距離，吳靄儀提起當時戴啟思甫上任就面對一地兩檢爭議，如何拿揑？他說上屆已發出聲明，「到我做主席時是砌上最後一塊拼圖而已」。吳靄儀聞言直說，不是呀，當時有聲音認為公會對此議題發聲太少，「我不是要評公會對或錯，但那時林定國團隊的想法似乎是要避開政治」。大律師公會在2017年9月、10月均曾發聲明，但沒明確表態，至人大拍板後的12月28日，聲明則直指「人大常委決定已不能彌補地侵害了《基本法》的完整」。

法律問題無關政治立場

法律還法律、政治還政治？戴啟思堅持，一些法律問題與政治立場無關，如DQ議員案，即使未經正當程序被踢出議會是建制派議員，公會一樣會出聲。「法律定義了政府的結構，結構內的人會有政治立場，但結構本身沒有，基本法是不帶政治色彩的。」在政治背景下處理法律問題，吳靄儀便自然帶到《逃犯條例》修訂，戴啟思也純熟地解釋，「基本法保障了《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）之下，香港人的各種權利和自由，不能把人引渡到一個沒有這些保障的地方，啊，應該說是沒有最低保障（minimum standard）的地方……」

咪住咪住，吳靄儀立時挑戰，「你同不同意，說內地沒有對人權的最低保障，就會被視作一種政治表態？」「唔係呀，純粹講事實，你睇到㗎」，戴啟思答完，自己都笑一笑，「一個國家的法制，法官、法庭、監獄，若管治者沒變，這些也不會一夜之間改變。有人去內地後被拘禁，覺都冇得瞓，那不是說政治呀」。吳靄儀續說：「不知你對此有什麼感覺，當說內地有對人權的最低保障，就不會被當政治（表態）；但說它沒最低保障呢，卻會被當成講政治。」戴啟思認為有沒有保障，便看一個地方有沒有簽署ICCPR國際公約，中國1998年是簽了，但一直沒批准、執行。

而公會內一直有另外一種聲音，吳靄儀問：「公會裏會有人認為你不必說到批評中國那一句吧，他們會覺得要與內地維持良好關係，昨晚周年大會也有人提出這樣的問題。」戴啟思照回一個直球，「只是接受我們的制度不同，而這些不同會維持一段長時間，因為《中英聯合聲明》賦予基本法一個獨特制度，當香港與內地之間要處理有關人權的議題，你是有權提出這個地區的標準，並非要責備或摑人一巴」。

在修例激發起的社會運動中，公會屢次發聲明譴責示威者暴力及關注警察使用過度武力，兩面不討好，有沒有被罵騎牆？戴啟思說不曾有人當面這樣對他說，不過確有會員寫信批評他，認為這次應支持警察。「公會執委之間有很全面的討論」，他笑，但總不能每個星期有示威都出一篇聲明，只會清楚表達上述對兩方使用武力的立場。

於是二人亦進入「法治已死」的討論，吳靄儀其實也就此與學生激辯過，她這次變成「質詢」的一方，提出一種大家都很熟的說法，是和平示威屬基本權利，法庭無論如何都會保障這個權利，可是一旦越界，就無權利可言，要接受懲罰。但示威者卻認為，用盡和平方法，政府對民眾聲音置若罔聞，所以只能接受一切徒勞，或取和平以外之路。「和平又死，唔和平又死，這是示威一方的想法，你同意哪一邊？公會同意哪一邊？這個難題如何解決？」

戴啟思說能理解示威者的挫敗感，原本政府亦可調解避免事態如此演變，但如今政府沒做到，便要付出代價。吳靄儀回到政治與法治的問題，「當失去健康的政治作平衡，在法律上就會造成不平等（asymmetry），你覺得這是為什麼人們高呼法治已死嗎？他們認為法治延續了不公義，我們要受懲罰，造成不公義的人卻可以逍遙法外，法律變成對付批評政府者的武器」。

律政司人才流失響警號

戴啟思說運動至今已有逾萬人被捕，他一直呼籲律政司有權不一定要用盡，不必檢控所有人，現時審訊排長龍，律師數目不勝負荷，「我在主席報告寫這種情况可能會延續到2023年，這樣並不健康」。你會對誰有什麼建議嗎？「太遲了，原本是勸政府要應對市民的不滿、聽人民的聲音。」吳靄儀進一步問，「你說的政府也包括律政司，裏面的律師也有公會成員，你覺得他們的職責是什麼？」戴啟思坦言，這些律師只能按派下來的工作辦事，「如果這些工作不符他們期望裏覺得正確的事，那只好辭職」。

在這兩年之間，律政司內辭職律師達33人。戴啟思說比他所知一般情况多，亦為此感到驚訝，他亦同意吳靄儀形容這是敲響一個警號，「我關心的是法律人才流失，應該去找出他們離開的原因」。

法庭判決備受質疑，甚至有報道蒐集資料，顯示同為藏雷射筆被控非法管有攻擊性武器，判刑不一等例子。戴啟思留意到相關案件脫罪率達五至六成，當中很多無充足證據檢控。如此看來，他亦同意檢控專員應審視案件是否有足夠證據提上法庭。公眾對法庭的信心被削弱，律政司是否該負上責任？「當然，當然。」但如果對刑事檢控科公平些，你會否認為他們承受政治壓力，故自主是否作出檢控的空間也減少？「這就是香港制度其中一個弱點，在英格蘭及威爾斯，40年前就有改革」，當地1980年代成立檢控署，而本土研究社亦在英國解密文件發現，1988年曾有建議將香港的刑事檢控專員獨立於律政司，1985年來港的戴啟思在英時亦有聽聞過這些討論，惜後來不了了之，「不然會造成跟現在很大的分別」。

裁判官說話應三思

另一個打擊公眾對司法的信心來自一些裁判官對案件的評語，他亦說裁判官帶個人偏見的評論完全可以避免，「說話應該三思才出口」，不需作與判刑無關的評語。若覺得法官判決有問題可作上訴，但他亦強調「一個人對判決結果失望，與司法程序有問題，是兩回事」。

一個好的裁判官，他說，要平等對待每宗案件，「對裁判官而言，每日案件來來去去，但來到你面前的人，可能是第一次上庭，你不能顯得隨便和毫不在乎，因為對那個人來說是一場磨難」。

如果你的學生現在坐上法官之位，你會對他們有何建議？「我不會給他們建議，相信他們會知道自己是獨立的法官，自有他們的主張。」那如果有學生問你，將來我若是做了法官，應當如何？「好吧好吧。」吳靄儀哄得戴啟思願意給些寶貴意見，向記者俏皮眨眨眼。他答：「覺得重要的事，別要退縮，即使會因此被社會上一些人背離，換句話說，當提出觀點是正確的事，勿失去自我。」

對於年輕律師，兩位都是令人敬重的資深前輩，吳靄儀從學生身上感受到一股失落，他們貼身見證同齡的人如何因運動經歷審判甚至繫獄，「他們跟我說法治已死，不會有未來」，戴啟思也曾提及想離開的年輕大律師不在少數，「國安法令他們會去想自己的將來：我想不想留在一個表達自由會被這樣限制的社會？」因此他可以理解一些人往異地的選擇。

那麼，你會對留下來捍衛法治的大律師們說什麼？「你只能做自己相信是對的事，你的同行，包括國際間的律師，都會欣賞你所做的事。You are not alone.」

國安法真章還看未來數月

他還未退休，國安法案件才剛開了頭，未來審訊、判刑，這部來自內地的法律更見真章。問及他想到的最壞情况，戴啟思說當法庭根據基本法詮釋國安法，而人大又對國安法給出另一套相反的解釋，「那基本法就不再有效保證所有權利，這些權利會以國安法為手段，被人大的決定所刪削」。

他如此理解，如果終審法院最後裁決國安法案件被告不得保釋，「便會觸及基本自由的根本，是修改了基本法，而根據第159條是不能這樣做，它列明本法的任何修改，均不得同中華人民共和國對香港既定的基本方針政策相牴觸。重點在於『基本方針政策』，就列在基本法的序言中，說明基本方針政策是在中英聯合聲明中闡明，於是一切又回到中英聯合聲明裏去」。

吳靄儀完全同意：「我這樣看，香港特別行政區是由中英聯合聲明而起的，如果說聯合聲明不算數，香港特別行政區也就失去法律基礎，我們便沒有基本法，只有人大決定，而這些決定隨時會變。」她引述一名內地維權律師建議，港人別埋頭去分析國安法的條文、語言和研究案例，來猜什麼是這法律容許或不容許我們做的，以為只要我們不做違反它的事就會安全，因為國安法不是這樣操作的。那問題來了，國安「法」還是我們所理解的「法」嗎？戴啟思說：「人人都知它是法律，但不知它的定義，從拘捕54人可見僅僅集合起來想將當選後的政治利益最大化，也是犯法」，他失笑，還看未來幾個月發展才會對這部法律更清晰。

最後一問，獻給自由。兩位大狀都上年紀了，吳靄儀曾為新年伊始寫道：「也許，自由此生已不可復得，只能思量這2021年，失去自由的生活應如何過」，如今她也問年紀相若，同為香港法治貢獻半生的戴啟思，他雖仍執業，但已從主席之位退下來，可享受他的自由，「但如果法律已不能提供保障，我們還能享受什麼自由呢？」他答，自己總能靜靜留在一間房裏，埋首重拾他大學時對古英語的興趣吧。「如果事情變得無法接受，我可能會堅持自我，然後動身。」「返農場呀？」「乜都好啦。」

■問：吳靄儀，大律師。

■答：戴啟思，資深大律師，剛卸任大律師公會主席。

訪問˙吳靄儀

整理˙曾曉玲

圖˙馮凱鍵

美術•張欲琪

編輯•林曉慧

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